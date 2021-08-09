На Алтае критикуют проект строительства железной дороги в Китай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на совещании в правительстве региона прокомментировал заявление представителей РЖД о проекте строительства железной дороги в Китай через территорию Горного Алтая.
В случае реализации проекта, по его словам, могут быть затронуты не только сакральные для населения Республики Алтай места, но и природные заповедники.
«Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов», – подчеркнул глава республики.
Это заявление – реакция на озвученный накануне руководством РЖД проект строительства новой магистрали. Замгендиректора холдинга РЖД Алексей Шило сообщил журналистам: "По Алтаю мы историю продолжаем. Коллеги из Росжелдорпроекта оценили примерную грузовую базу, которую можно было бы сюда направить, это порядка 30 млн тонн, и проработали три маршрута, которые теоретически можно было бы вывести в Китай". По его словам, один вариант маршрута пролегает от станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги до станции Авейтань в Китае, протяженность линии составит порядка 1 006 км. Второй вариант - станция Таштагол Западно-Сибирской железной дороги - станция Авейтань, протяженность - примерно 1 081 км. Третий вариант - станция Абаза Красноярской железной дороги - станция Авейтань в Китае, протяженность - 1 276 км.