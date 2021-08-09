На Алтае критикуют проект строительства железной дороги в Китай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на совещании в правительстве региона прокомментировал заявление представителей РЖД о проекте строительства железной дороги в Китай через территорию Горного Алтая.

В случае реализации проекта, по его словам, могут быть затронуты не только сакральные для населения Республики Алтай места, но и природные заповедники.



«Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов», – подчеркнул глава республики.