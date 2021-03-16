На Алтае ищут бывшего спецназовца ГРУ, третий раз сбежавшего из-под ареста

В Алтайском крае объявили в розыск бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, осужденного за разбой и сбежавшего из-под домашнего ареста. Это уже третий побег экс-разведчика.

19 января суд 2021 года, как сообщает «Коммерсант» , суд признал 51-летнего Вобликова виновным в разбойном нападении на фермерскую усадьбу в 2011 году и приговорил к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы. От наказания его освободили из-за тяжелого заболевания глаз и до вступления приговора в силу оставили бывшего спецназовца под домашним арестом. Прокуратура сочла решение несправедливым и обжаловала его. 5 марта краевой суд приговорил Вобликова к 10 годам колонии особого режима и постановил заключить его под стражу. «Алтайпресс» сообщает , что бывшего спецназовца не было на рассмотрении апелляционной жалобы: в момент оглашения приговора он сбежал вместе с браслетом слежения.

Значительные силы правоохранительных органов брошены на розыск Валерия Вобликова, совершившего побег из-под домашнего ареста. Об этом рассказали в силовых ведомствах региона, — пишет «Коммерсант». — Ориентировки с фотографией Вобликова в анфас и профиль разосланы в аэропорты и вокзалы. Среди особых примет в ориентировке значится, что у беглеца почерневшие зубы и поврежден правый глаз. Полицейские отработали места возможного нахождения бывшего спецназовца в Алтайском крае и Новосибирске, однако поймать его до сих пор не удалось.

Виталий Вобликов — бывший командир взвода ГРУ, побывавший в нескольких горячих точках. В начале 2000-х годов бывший силовик, по данным «Коммерсанта», возглавил банду, занимавшуюся налетами на квартиры в Новосибирске. С марта 2004 года по апрель 2005-го банда совершила около 15 нападений, два из них закончились смертью потерпевших.





В 2005 году Виталия Вобликова поймали в Ярославле, но в райотделе милиции, куда его доставили, «двухметровый Валерий Вобликов раскидал нескольких милиционеров» и бежал. Спустя несколько дней его вновь поймали в Костромской области. Вобликова конвоировали в Новосибирск и заключили в СИЗО. Летом 2006 года бывшему спецназовцу удалось сбежать: младший брат Виталия Дмитрий подменил его во время свидания, а сам арестант вышел из СИЗО пропуску брата.





Через месяц Вобликова поймали и приговорили к трем годам тюрьмы за побег из СИЗО. В 2007 году суд приговорил экс-разведчика еще к 16 годам заключения за грабежи, кражи, разбойные нападения и убийства. В заключении Виталий Вобликов провел семь лет и должен был выйти только в 2025 году, но из-за болезни глаз его решили освободить.



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