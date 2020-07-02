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02 июля,
2020
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Новости

На Алтае и в Туве закрылись границы с Монголией из-за вспышки бубонной чумы

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Власти Монголии объявили о карантине в районе страны, который граничит с Республиками Алтай и Тува, из-за вспышки бубонной чумы, сообщила Taiga.info.


Как сообщает издание со ссылкой на CentralAsia, случаи заражения бубонной чумой зафиксировали в Западной Монголии, после чего Национальный центр изучения зоонозных инфекций объявил в регионе карантин, который продлится неопределенное время.

На Алтае и в Туве закрылись границы с Монголией из-за вспышки бубонной чумы
Фото: centralasia.media

Уточняется, что в больницу доставили 27-летнего мужчину и девушку в критическом состоянии (ее возраст не указан). Причиной заражения бубонной чумой стало употребление сырого мяса сурка. Установлено, что с заболевшей девушкой прямо контактировали 60 человек, а также около 400 человек косвенно.


Для справки: Бубонная чума — это бактериальное заболевание. Оно передается диким грызунам от блох, которые живут на их шерсти. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого человека менее чем за 24 часа, если лечение не начнется вовремя.


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