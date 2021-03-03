На 78 году жизни скончался бывший главврач детской больницы №1 Виктор Карташов

2 марта на 78 году жизни после болезни умер Виктор Алексеевич Карташов, который долгое время был главным врачом детской больницы №1, сообщает облздрав.

«Коллеги, ученики, департамент здравоохранения Томской области выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Алексеевича», — говорится в сообщении.





Прощание с Виктором Алексеевичем назначено на 4 марта с 12.00 до 12.45 по адресу: улица Алексея Беленца, 14.





Виктор Карташов родился в 1944 году в Томске. В 1967 году окончил Томский государственный медицинский институт. С 1972 по 1973 год возглавлял детскую городскую больницу №2. С 1973 по 1974 год работал заместителем заведующего Городского отдела здравоохранения. Стал главврачом детской больницы №1 в 1977 году и проработал там до 2013 года.





«В 1977 году его усилиями в медучреждении было организовано и открыто гастроэнтерологическое отделение, созданы биохимическая и бактериологическая лаборатории, которые работали на все детские больницы и поликлиники г. Томска. Благодаря усилиям главного врача удалось завершить строительство типового корпуса больницы, создать новые уникальные и единственные в то время в г. Томске лечебные отделения для оказания специализированной помощи детскому населению города и области», — сообщают в облздраве.





За время работы врачом и руководителем Виктор Карташов неоднократно получал разные награды, в том числе знак «Отличник здравоохранения» (1981), Почетную грамоту министра здравоохранения РФ (1998), звание Заслуженный врач РФ (2004) и медаль «За заслуги перед Сибирским медицинским университетом» (2012).





Отметим, томичи собираются выступить с инициативой о присвоении больнице имени Виктора Карташова.