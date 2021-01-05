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05 января,
2021
Новости

На 167 млн рублей лекарств получили жители Томской области с редкими заболеваниями

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

 118 жителей Томской области, из них 60 детей, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями, получили в 2020 году лекарственные препараты на сумму 167,3 млн рублей. Из них 147,6 млн рублей на эти цели направил областной бюджет и 19,7 млн рублей — федеральный.


«Минздрав уже утвердил заявку департамента здравоохранения Томской области на лекарственное обеспечение в 2021 году, поэтому сложностей с жизненно важными препаратами для этой категории пациентов не возникнет», — сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова.


Орфанные заболевания являются редкими, чаще всего генетическими заболеваниями, которые обычно сопровождают человека на протяжении всей жизни с раннего детства, хотя симптомы могут проявиться и позже.


В 2019 году пациенты с редкими заболеваниями Томской области получили лекарственные препараты на общую сумму 152,7 млн рублей.

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