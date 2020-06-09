На 100 тысяч жителей Томской области коронавирусом болеют 90 человек

В Томской области на 100 тысяч населения приходится 90 случаев COVID-19. Это ниже, чем в среднем по России. Среди регионов СФО Томская область по-прежнему находится на восьмом месте по этому показателю.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек. Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий.

В Сибири, по данным ИЦК на 8 июня, общий показатель составляет 121,2 случая на 100 тысяч человек. За неделю увеличение произошло на 27,9 пункта.



На первом месте в СФО с наиболее негативными показателями продолжает оставаться Республика Тыва. Там на 100 тысяч жителей отмечено уже 542,9 случая коронавирусной инфекции. Это одно из самых высоких значений по всей России, республика уступает только Московской области (602,7 случая).



Самый благополучный регион СФО — Кузбасс. Здесь на 100 тысяч человек — 27,8 случая COVID-19. В целом по России это почти самое благополучное состояние. По этому показателю регион уступает только Крыму (22,9 случая).