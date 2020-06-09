Добрые новости
09 июня,
2020
Новости

На 100 тысяч жителей Томской области коронавирусом болеют 90 человек

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области на 100 тысяч населения приходится 90 случаев COVID-19. Это ниже, чем в среднем по России. Среди регионов СФО Томская область по-прежнему находится на восьмом месте по этому показателю.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек. Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий.

В Сибири, по данным ИЦК на 8 июня, общий показатель составляет 121,2 случая на 100 тысяч человек. За неделю увеличение произошло на 27,9 пункта. 


На первом месте в СФО с наиболее негативными показателями продолжает оставаться Республика Тыва. Там на 100 тысяч жителей отмечено уже 542,9 случая коронавирусной инфекции. Это одно из самых высоких значений по всей России, республика уступает только Московской области (602,7 случая).

Самый благополучный регион СФО — Кузбасс. Здесь на 100 тысяч человек — 27,8 случая COVID-19. В целом по России это почти самое благополучное состояние. По этому показателю регион уступает только Крыму (22,9 случая). 

В мировом рейтинге, по данным Университета Хопкинса на 8 июня, Россия продолжает оставаться на третьем месте по числу заболевших коронавирусом. Первое и второе место, как и ранее, у США и Бразилии.


8 июня в РФ официально зафиксировано 476 тысяч 658 случаев коронавирусной инфекции.


Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.