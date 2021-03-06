На 100 млн рублей: в Северске закупили новое оборудование для больницы

В Северскую клиническую больницу ФМБА России поступила партия медицинского оборудования на сумму более 102 млн рублей. Об этом сообщается на сайте больницы.

Теперь в больнице появился аппарат для проведения компьютерной томографии SIMENS, его должны установить в мае этого года. До этого в Северске не было компьютерного томографа, северчане вынуждены были проходить обследования в Томске. Аппарат будет находиться на базе Медицинского центра №2 СибФНКЦ ФМБА России.





Ранее жители Северска жаловались на систему здравоохранения в закрытом городе. В Сети запустили петицию, с требованием разобраться, почему в Северске здания больницы разрушаются, корпуса медицинских учреждений десятилетиями не ремонтируют. Пример тому – 6 апреля 2020 года, когда обрушился фасад кардиологического отделения. Жители требовали обновления медоборудования, а также своевременного поступления лекарственных средств и препаратов.





Также в больницу купили два передвижных рентгеновских аппарата, три аппарата искусственной вентиляции легких, морозильные медицинские камеры для хранения вакцины, пульсоксиметры, функциональные кровати, мониторы пациента, инфузионные насосы, бактерицидные облучатели, бесконтактные термометры, лабораторные наборы для определения антител к коронавирусу.