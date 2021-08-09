«Мы выдвинем его в Совет Федерации»: кандидаты от КПРФ записали видеообращение после отказа в регистрации Забелину

Вчера стало известно, что депутату городской Думы Максиму Забелину отказали в регистрации кандидатом в областную Думу за участие в митинге 30 января. Как следует из ролика, который Максим Забелин выложил в своих соцсетях, связано это с недавно принятым законом о запрете на участие в выборах для причастных к экстремизму. Сегодня утром Избирательная комиссия Томской области зарегистрировала список кандидатов в депутаты областной Законодательной Думы по единому избирательному округу. После заседания кандидаты от КПРФ записали видеообращение, которое опубликовали в телеграм-канале Василия Шипилова.

«Мы считаем, что это правовой беспредел. Нашего кандидата Забелина Максима не зарегистрировали как кандидата-одномандатника по Малиновскому 15-ому избирательному округу. А также его не зарегистрировали в наших партийных списках. Наше заявление следующее: если вы не хотите видеть в Областном парламенте активного депутата, который борется за народ, который уже в качестве городского депутата сделал очень много на округе, мы нашего товарища Максима Валерьевича Забелина в случае прохождения в Областную думу выдвинем сенатором в Совет Федерации Российской Федерации», — заявила на видео первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова.

Она пояснила, что у Законодательной думы Томской области, как и у губернатора, есть право выдвинуть в Совет Федерации своего представителя. В случае, если КПРФ наберет максимальное количество голосов, они выдвинут туда Максима Забелина. Кроме того, Наталья Барышникова сказала, что уже сейчас они будут готовить иск в суд и опротестовывать решение Областной избирательной комиссии.

В своем Инстаграме Василий Шипилов опубликовал видео с заседания ИКТО. А в телеграм-канале добавил, что «против исключения Забелина из списка проголосовал только представитель КПРФ. Остальные представители так называемой оппозиции в едином порыве голосовали За».