«Мы в Томске к такому не привыкли»: томичи пришли поддержать Ксению Фадееву

В Кировском районном суде должно состояться заседание, на котором определят меру пресечения для депутата Думы Томска Ксении Фадеевой. К зданию суда подошли томичи, которые хотят поддержать ее.

Анна говорит, что пришла поддержать Ксению Фадееву, чтобы не оставлять ее наедине с системой:

«Считаю, что это политически мотивированное решение. Никакая работа штабов не велась давно, ещё до признания их экстремистскими. То, что происходит сейчас незаконно, такого быть не должно. Тем более, что томские органы не имеют к этому никакого отношения, следователи приехали из Москвы».

Александр признаётся, что не ожидал такого.

«Сегодняшняя новость утром стала для меня шоком. Я не ожидал, что это произойдёт так быстро. Когда задержали Чанышеву, то стало понятно, что грозит координаторам штабов Навального. Понимаем, что это может коснуться всех, кто имел хоть какое-то отношение с ними. А это очень много людей. Просто Ксения — моя подруга, я с ней хорошо общаюсь и пришёл сюда, чтобы поддержать ее. Считаю, что здесь происходит несправедливость, а Ксения Фадеева уже политзаключенная. К таким выкрутасам власти мы не привыкли. В Томске обычно все заканчивалось административками, но здесь чувствуется, что ситуация совсем другого уровня. Поэтому считаю, что те, кто поддерживал Навального, должны поддерживать Фадееву».

Оксана обращалась к Ксении Фадеевой за депутатской помощью, несмотря на то, что Фадеева представляет другой округ.

«Ксения Фадеева — депутат. Ее выбирали люди, и она работала в интересах города. Она отзывалась на любые проблемы и большие, и маленькие. Ей приходилось идти на какие-то компромиссы, когда она принимала решения в интересах людей. Это очень важно. И то, что делают сейчас, это просто несправедливо».

А вот Иван, который также пришёл к зданию суда, за Ксению Фадееву голосовал:

«Ксения — депутат по моему округу. Для меня эта ситуация удивительна. Хватают человека, тащат непонятно за что», — говорит Иван. По его словам, такими делами «верхушка» просто отыгрывается за неудачи.