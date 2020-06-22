Добрые новости
22 июня,
2020
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Новости

«Мы в финансовой яме»: зоозащитная организация «Содружество» просит о помощи

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Крупнейшая зоозащитная организация Томска «Содружество» просит о помощи. У организации не хватает денег на аренду и на лечение животных.

«Мы в яме — финансовой и долговой. Практически на самом ее дне — на счету всего 7431 рубль, а к концу месяца надо 60 000. Как из нее выбираться, ума не приложим. Понимаем — всем сейчас тяжело, времена не из легких. Но мы просим помощи для подопечных организации «Содружество». Любая помощь ценна — 10, 50, 100 рублей — это уже ступенька к выходу», — говорится в сообщении в официальной группе ВКонтакте. 


Многим подопечным «Содружества» нужно пройти лечение. В группе рассказывается про кота Босю, который начал слепнуть, кошку Алисию, у которой обнаружили опухоль, кота Бориса с больной печенью.

Бося
Бося
Алисия
Алисия
Борис
Борис

«Несколько животных ждут обследований, а время не ждет. Некоторые вылечены в долг, который растет. Есть животные, получающие лечение на стационаре под постоянным присмотром. В конце месяца оплата аренды пункта передержки и коммунальных счетов. Никто не отменял покупку корма, наполнителя, лекарств. В общем, самим нам не справиться, как бы мы ни старались», — отмечается в тексте.

Желающие помочь могут воспользоваться следующими реквизитами:


Карта Сбербанка
№ 4276 6407 2253 8560
Держатель карты – Светлана Андреевна Р.

Карта Альфа Банка
№ 4154 8120 0305 0352
Держатель карты – Svetlana Rakitina

Кошелек на WebMoney Z895792651809
Кошелек на Яндексе 410012434831532

Номер счета в PayPal: rakitinasvtl@mail.ru

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