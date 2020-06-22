«Мы в финансовой яме»: зоозащитная организация «Содружество» просит о помощи

Крупнейшая зоозащитная организация Томска «Содружество» просит о помощи. У организации не хватает денег на аренду и на лечение животных.

«Мы в яме — финансовой и долговой. Практически на самом ее дне — на счету всего 7431 рубль, а к концу месяца надо 60 000. Как из нее выбираться, ума не приложим. Понимаем — всем сейчас тяжело, времена не из легких. Но мы просим помощи для подопечных организации «Содружество». Любая помощь ценна — 10, 50, 100 рублей — это уже ступенька к выходу», — говорится в сообщении в официальной группе ВКонтакте.





Многим подопечным «Содружества» нужно пройти лечение. В группе рассказывается про кота Босю, который начал слепнуть, кошку Алисию, у которой обнаружили опухоль, кота Бориса с больной печенью.