«Мы в финансовой яме»: зоозащитная организация «Содружество» просит о помощи
Крупнейшая зоозащитная организация Томска «Содружество» просит о помощи. У организации не хватает денег на аренду и на лечение животных.
«Мы в яме — финансовой и долговой. Практически на самом ее дне — на счету всего 7431 рубль, а к концу месяца надо 60 000. Как из нее выбираться, ума не приложим. Понимаем — всем сейчас тяжело, времена не из легких. Но мы просим помощи для подопечных организации «Содружество». Любая помощь ценна — 10, 50, 100 рублей — это уже ступенька к выходу», — говорится в сообщении в официальной группе ВКонтакте.
Многим подопечным «Содружества» нужно пройти лечение. В группе рассказывается про кота Босю, который начал слепнуть, кошку Алисию, у которой обнаружили опухоль, кота Бориса с больной печенью.
«Несколько животных ждут обследований, а время не ждет. Некоторые вылечены в долг, который растет. Есть животные, получающие лечение на стационаре под постоянным присмотром. В конце месяца оплата аренды пункта передержки и коммунальных счетов. Никто не отменял покупку корма, наполнителя, лекарств. В общем, самим нам не справиться, как бы мы ни старались», — отмечается в тексте.
Желающие помочь могут воспользоваться следующими реквизитами:
Карта Сбербанка
№ 4276 6407 2253 8560
Держатель карты – Светлана Андреевна Р.
Карта Альфа Банка
№ 4154 8120 0305 0352
Держатель карты – Svetlana Rakitina
Кошелек на WebMoney Z895792651809
Кошелек на Яндексе 410012434831532
Номер счета в PayPal: rakitinasvtl@mail.ru
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