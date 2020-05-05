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05 мая,
2020
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«Мы скучаем»: воспитатели в Томске записали видео для детей на самоизоляции

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Воспитатели детского сада  №133 в Томске опубликовали видеопослание для своих воспитанников, которые находятся на самоизоляции.

«Мы создали ролик о том, как пусто в саду без детей, — рассказала ТВ2 воспитатель Снежана Созинова. — Сад работает в режиме дежурных групп для детей, чьи родители на работе. Благодаря мессенджерам, обращаемся к родителям, рассказываем темы для занятий недель, даем интересные задания».


В детском саду №133  работает всего 48 педагогов. От работы отстранены педагоги, находящиеся в зоне риска. На данный момент дежурные группы посещает от 50 до 70 детей.


От детей и родителей воспитатели получили ответное обращение. Дети тоже скучают в самоизоляции по детскому саду. 

Режим самоизоляции продлили в Томской области до 12 мая. Режим самоизоляции позволяет выходить из дома, если нужно на работу, погулять с домашним животным или выбросить мусор. Также глава регион разрешил поездки на дачу. 


По данным на 5 мая, в Томской области зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом. 


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