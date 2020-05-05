«Мы скучаем»: воспитатели в Томске записали видео для детей на самоизоляции

Воспитатели детского сада №133 в Томске опубликовали видеопослание для своих воспитанников, которые находятся на самоизоляции.
«Мы создали ролик о том, как пусто в саду без детей, — рассказала ТВ2 воспитатель Снежана Созинова. — Сад работает в режиме дежурных групп для детей, чьи родители на работе. Благодаря мессенджерам, обращаемся к родителям, рассказываем темы для занятий недель, даем интересные задания».
В детском саду №133 работает всего 48 педагогов. От работы отстранены педагоги, находящиеся в зоне риска. На данный момент дежурные группы посещает от 50 до 70 детей.
От детей и родителей воспитатели получили ответное обращение. Дети тоже скучают в самоизоляции по детскому саду.
Режим самоизоляции продлили в Томской области до 12 мая. Режим самоизоляции позволяет выходить из дома, если нужно на работу, погулять с домашним животным или выбросить мусор. Также глава регион разрешил поездки на дачу.
По данным на 5 мая, в Томской области зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом.
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