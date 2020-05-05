«Мы скучаем»: воспитатели в Томске записали видео для детей на самоизоляции

Воспитатели детского сада №133 в Томске опубликовали видеопослание для своих воспитанников, которые находятся на самоизоляции.

«Мы создали ролик о том, как пусто в саду без детей, — рассказала ТВ2 воспитатель Снежана Созинова. — Сад работает в режиме дежурных групп для детей, чьи родители на работе. Благодаря мессенджерам, обращаемся к родителям, рассказываем темы для занятий недель, даем интересные задания».





В детском саду №133 работает всего 48 педагогов. От работы отстранены педагоги, находящиеся в зоне риска. На данный момент дежурные группы посещает от 50 до 70 детей.





От детей и родителей воспитатели получили ответное обращение. Дети тоже скучают в самоизоляции по детскому саду.