«Мы рискуем не вернуться в свой класс после пандемии»: родители в Томске запустили петицию

Родители томских школьников в Сети просят дать им право не откреплять ребенка от школы и класса, если они выбирают вариант обучения дома на период пандемии COVID-19.

«В настоящий момент администрация большинства томских школ предлагает только семейное обучение тем, кто не готов рисковать здоровьем членов семьи во время распространения коронавирусной инфекции. Это означает, что место ребенка в классе может быть занято в любой момент и мы рискуем не вернуться в свой класс после окончания пандемии», — из текста петиции.





Родители предлагают переформировать классы на те, что учатся очно и дистанционно, с учетом пожелания родителей и учителей.





«Обращаем внимание, что в ряде регионов родители сейчас имеют право обучать ребенка дома без открепления от электронного дневника и класса. Несмотря на утверждения о том, что дети не являются переносчиками Covid-19 или являются ими крайне редко, мы видим, что большинство членов семей наших друзей и знакомых заражаются именно от детей, которые контактировали с заболевшими Covid-19 в школах и детских садах. Кроме того, часть детей переносит инфекцию с тяжелыми симптомами и последующими осложнениями.





Просим услышать нас! Ситуация в городе объективно сложная. Мы не агитируем за всеобщее дистанционное обучение. Мы просим оставить нам право выбора, так как именно мы, родители, ответственны за здоровье членов наших семей».





На вечер 21 ноября петиция собрала более 350 голосов. Подробнее с текстом петиции можно ознакомиться здесь.





По словам замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, коронавирус официально диагностировали у 541 школьника в регионе. Кроме того, коронавирус нашли у 213 учителей, это 1,7 % от всего педагогического состава области.





Сейчас в регионе, по ее словам, на дистанционном обучении остаются 27 школ, в них COVID-19 нашли у более 1 % процента детей и 10 % сотрудников. При этом она добавила, что школы не закрыты полностью, а на дистанте учатся лишь ученики 6-8 классов и 10-х, очно учатся 9 и 11 классы. Чаще всего коронавирусной инфекцией заражаются дети и учителя в Томске, Тегульдетском, Каргасокском районах.



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