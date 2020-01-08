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08 января,
2020
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«Мы отдыхаем, «САХ» работает». Сколько снега вывезли из Томска за праздники

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Как сообщается на сайте мэрии, за прошедшие сутки «ТомскСАХ» и его подрядные организации вывезли на снегоотвалы города около четырех тысяч тонн снега. С начала новогодних праздников — почти 22 тысячи тонн.

«Мы отдыхаем, «САХ» работает». Сколько снега вывезли из Томска за праздники

За минувшие сутки 7 механизированных звеньев из автогрейдеров и погрузчиков работали на улице Клюева, где очистили правую часть дороги от супермаркета «Метро» до Иркутского тракта, а также улицы Бирюкова, Красноармейскую от Усова до Нахимова и улицу Нахимова от проспекта Ленина до Красноармейской.


Ночью с 7 на 8 января бригады снегоуборочной техники вывозили снег с улиц Гагарина, Белинского, Тверской, Дальне-Ключевской, пешеходных переходов на Московском тракте, улицах Беринга, Новосибирской, Интернационалистов и других. Мини-погрузчики работали на чистке остановок и пешеходных переходов на улицах Дизайнеров, Федоровского, Бела Куна, И. Черных и других.


Сегодня запланировано продолжить механизированную уборку улицы Клюева по левой стороне проезжей части, убрать площадь Соляную и улицу Пушкина, а также почистить переходы и проезды на Иркутском тракте и улице Пушкина, очистить правую сторону проезжей части по Красноармейской, улицу Елизаровых и другие.


Кроме того, еще 30 человек будет задействовано на ручной уборке тротуаров и снега.

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