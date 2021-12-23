Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. «Мы не запрещаем их работу»: Владимир Путин высказался об иноагентах
Новости

«Мы не запрещаем их работу»: Владимир Путин высказался об иноагентах

ТВ2 ТВ2

Ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит в 17 раз. В ходе пресс-конференции президент страны ответил на вопрос журналистов о законе об иноагентах.

«Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы эти организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и чётко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Наш закон гораздо более либеральный, чем в США», — сказал он.
Автор:  Кремль
Автор:  Кремль

С апреля в реестр СМИ-«иноагентов» были внесены «Медуза»*, «Дождь»*, «Важные истории»*, VTimes* (закрылось после получения статуса «иноагента»), The Insider*, а также ряд журналистов «Проекта», «Радио Свобода» и «Открытых медиа». Издание «Проект» было объявлено нежелательной организацией, а «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрылись после блокировки сайта издания.

27 августа ряд российских СМИ обратился к президенту Владимиру Путину и другим представителям властей с требованием отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если журналистам «кажется несовершенным правоприменение», они должны обсудить это «внутри самого цеха», а потом с исполнительными и законодательными органами.

Позднее депутаты Госдумы и президент страны допустили возможность корректировки законопроекта.

На сегодня в России иноагентами признаны 74 НКО. Больше двадцати физических лиц включены в реестр СМИ-иноагентов.

* – издания внесены Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.