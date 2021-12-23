«Мы не запрещаем их работу»: Владимир Путин высказался об иноагентах

Ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит в 17 раз. В ходе пресс-конференции президент страны ответил на вопрос журналистов о законе об иноагентах.

«Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы эти организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и чётко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Наш закон гораздо более либеральный, чем в США», — сказал он.

С апреля в реестр СМИ-«иноагентов» были внесены «Медуза»*, «Дождь»*, «Важные истории»*, VTimes* (закрылось после получения статуса «иноагента»), The Insider*, а также ряд журналистов «Проекта», «Радио Свобода» и «Открытых медиа». Издание «Проект» было объявлено нежелательной организацией, а «Открытые медиа» и «МБХ медиа» закрылись после блокировки сайта издания.

27 августа ряд российских СМИ обратился к президенту Владимиру Путину и другим представителям властей с требованием отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если журналистам «кажется несовершенным правоприменение», они должны обсудить это «внутри самого цеха», а потом с исполнительными и законодательными органами.

Позднее депутаты Госдумы и президент страны допустили возможность корректировки законопроекта.

На сегодня в России иноагентами признаны 74 НКО. Больше двадцати физических лиц включены в реестр СМИ-иноагентов.

* – издания внесены Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов.