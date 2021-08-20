«Мы не варвары»: «Россети Томск» впервые открыто о том, почему им приходится безжалостно пилить деревья в Томске

Сегодня в Томске на улице Нахимова, рядом с Третьей городской больницей, прошла встреча журналистов с представителями компании «Россети Томск», Центра развития городской среды Томской области и Ландшафтной комиссии. Это первая встреча подобного формата, проводимая в Томске.





Причиной для организации мероприятия стала предстоящая обрезка деревьев под высоковольтной линией электропередач от Лагерного сада до площади Южной, которую предстоит осуществить «Россетям». Видимо, предчувствуя недовольство томичей, которые в последние пару лет активно критикуют беспощадную подрезку деревьев в Томске, пресс-служба компании и организовала эту встречу, на которой побывали и журналисты ТВ2.





Высоковольтная линия электропередач, под которой «Россети Томск» сегодня начали обрезку деревьев, идет с подстанции «Зональная» до подстанции «Левобережная», питает всю левобережную часть Томска (и в сторону Кафтанчиково, и в сторону Тимирязево, а также Томск от ГУМа до Лагерного сада). Подрезку деревьев одобрила Томская ландшафтная комиссия, о чем журналистам рассказали представители «Россетей».



«Мы, прежде чем работать, направляем запрос в администрацию, в ландшафтную комиссию. То есть мы не можем работать «приехали, сами порубили». Мы отправляем запрос, указываем линии, которые мы будем резать, улицы, на которых они находятся, и ориентировочные графики проведения работ. После получения согласования от ландшафтной комиссии администрации города Томска, мы приступаем к работам. Это делается ежегодно. И такое разрешение и на этот год у нас есть. И все года предыдущие мы также его получали. И работаем только в соответствии с этим. Мы указываем линии, породный состав, насколько нам позволяют наши знания: яблоньки, клены, ну, какие деревья есть. Это должно быть по требованию. Примерно так», – рассказал журналистам заместитель главного инженера по эксплуатации «Россети Томск» Максим Рубцов.

Заместитель главного инженера по эксплуатации «Россети Томск» Максим Рубцов

На вопрос: что было раньше – деревья или линия электропередач, Максим Рубцов однозначного ответа не дал, но на вопрос журналиста о нормативах посадки деревьев под ЛЭП ответил: «По правовой базе под данными линиями в принципе не допускается посадка деревьев без согласования с сетевой организацией, высота деревьев не должна превышать четырех метров от земли. Здесь мы видим деревья выше четырех метров и, соответственно, мы будем осуществлять обрезку. По-хорошему, не должно быть растительности. Мы с ней везде боремся в лесу, здесь, в городе, мы стараемся оставить деревья на допустимом расстоянии.»

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Если говорить совсем коротко, то ситуация с обрезкой деревьев «Россетями» выглядит так: у компании нет ресурса для того, чтобы заниматься спасением каждого дерева, учить своих работников правилам обрезки, потому что у сотрудников и так слишком много работы.



«Служба линии, которая обслуживает данную линию, занимается обслуживанием от Кузбасса до села Мельниково. 12 человек обслуживают 1200 км высоковольтной линии. Помимо вырубки деревьев, они должны также проверять изоляторы, опоры и прочее. То есть работы много, независимо от того, есть деревья или нет», - рассказал Максим Рубцов.







Несмотря на это, представители компании заявили, что «Россети Томск» готовы по запросу отключить электричество на линии электропередач, чтобы кто-то другой в это время осуществлял правильную, щадящую обрезку. Однако, они так же выразили сомнения, что томичи останутся довольны отключениями ради спасения деревьев.



«Наша главная задача – обеспечить электроснабжение без травматизма людей. Вы сейчас нам предлагаете, чтобы мы еще обучились и занимались фигурной обрезкой деревьев, - возмутился пресс-секретарь компании Валентин Распопин. – Чтобы все это красиво оформлять, еще раз повторяю, надо отключать линию. Готовы ли вы, ответьте сами для себя, в течении летнего периода по два-три часа сидеть дома без света? И давайте спросим у людей, которые сейчас рядом проходят, готовы ли они сидеть без света каждый день, с апреля по сентябрь.»





Пресс-секретарь компании «Россети Томск» Валентин Распопин

С другой стороны, у представителей ландшафтной комиссии и Центра развития городской среды, которые выступают за сохранение деревьев, также нет людей, которые могли бы быть задействованы непосредственно в подрезке деревьев, зато есть специалисты, которые могли бы, по словам руководителя методологического отдела Центра развития городской среды Риммы Пак, консультировать работников «Россетей» перед каждой обрезкой. Свое желание содействовать выразила дендролог Марьяна Ильина.





Руководитель методологического отдела Центра развития городской среды Римма Пак