«Мы не теряем надежду»: что известно о поисках пропавшего подростка

«Заявка на поиск Потовского Георгия нам поступила утром 1 декабря от мамы. Парень, сидящий на изоляции и учащийся удаленно, вышел подышать воздухом и пропал. Мы собрали о Георгии всю необходимую для поиска информацию, опросили родственников, друзей и педагогов школы, согласовали свои действия с полицией, выстроили с ними взаимодействие и начали поиск. Наша группа коротких прозвонов (ГКП) обзвонила больницы, изучила социальные сети, распространила ориентировку в сети интернет. Мы привлекли к поиску пропавшего наших друзей — сотрудников сервиса «Яндекс.такси» и охранного предприятия «Барс» – они много ездят по городу и могут заметить что-то, что поможет найти человека



Параллельно со всей работой отсматриваем камеры видеонаблюдения, к которым получаем доступ. Мы вплотную взаимодействуем с полицией и следственным комитетом, и согласовываем с ними действия поисковиков. Потому что СК возбудил уголовное дело после исчезновения Георгия, и мы, чтобы не мешать следствию, координируем все свои действия и работаем совместно.



Активно к поискам привлечена группа специального назначения (ГСН). Это самые подготовленные члены отряда, которые специализируются на работе в труднодоступных местах, например, осматривают заброшенные строения, колодцы и мосты.

Автономные поисковые группы «ЛизаАлерт» осмотрели район пропажи, стадион Буревестник, район Лагерного сада, оклеили ориентировками город и другие населенные пункты области. Мы проверяем все поступающие к нам свидетельства. Ребята осмотрели территорию возле Сенной Курьи, поселки Северный и Серебряный бор и прилегающий к ним лес. Так как территория поиска большая, мы запросили разрешение на взлет БПЛА. Но нам не согласовали полет — погода холодная.



Сегодня совместно с полицией, СК, ГИБДД работаем в районе озера Песчаное. Связь плохая, не везде можно проехать на машине. Наши поисковики увидели у местного жителя снегоход, попросили помочь в поисках и человек не отказал: сейчас он «закрывает» выделенные ему участки.»



Поиск продолжается, мы не теряем надежду. Тем более, что горожане активно отзываются и помогают. На днях хозяйка одной из АЗС позвонила и предложила нам помощь горячим питанием. Это приятно до слез. Такая поддержка помогает не сдаваться и продолжать поиск».



В поисках активно принимают участие многочисленные родственники и друзья Георгия.



Если вам что-то известно о Георгии, сообщите любую информацию на горячую линию 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).









ПОДДЕРЖИ ТВ2!

