«Мы не свалка»: томичи против экотехнопарка в Северске, где будут размещать опасные отходы

23 апреля в Северске пройдут общественные слушания, посвященные созданию экотехнопарка, где планируют размещать отходы 1 и 2 класса опасности. Жители Томска, у которых нет возможности попасть на слушания, устроили флэшмоб #мынесвалка .

«Название комплекса «Экотехнопарк» не соответствует действительности и вводит жителей в заблуждение, — комментирует ТВ2 одна из участниц флэшмоба, эко-активистка Юлия Трифонова. — Разработчики думают, что если произносить слова «эко», «парк» и «переработка», в сознании людей проект становится полезным и безопасным. На деле рядом с Северском просто построят высокотоксичное производство. Переработка отходов не означает растворение их в воздухе. Переработка ядовитых веществ сводится к тому, что в результате образуются новые отходы».





Так проект предполагает сжигание 209 видов твердых и жидких отходов I и II классов опасности.