«Мы не свалка»: томичи против экотехнопарка в Северске, где будут размещать опасные отходы
23 апреля в Северске пройдут общественные слушания, посвященные созданию экотехнопарка, где планируют размещать отходы 1 и 2 класса опасности. Жители Томска, у которых нет возможности попасть на слушания, устроили флэшмоб #мынесвалка.
«Название комплекса «Экотехнопарк» не соответствует действительности и вводит жителей в заблуждение, — комментирует ТВ2 одна из участниц флэшмоба, эко-активистка Юлия Трифонова. — Разработчики думают, что если произносить слова «эко», «парк» и «переработка», в сознании людей проект становится полезным и безопасным. На деле рядом с Северском просто построят высокотоксичное производство. Переработка отходов не означает растворение их в воздухе. Переработка ядовитых веществ сводится к тому, что в результате образуются новые отходы».
Так проект предполагает сжигание 209 видов твердых и жидких отходов I и II классов опасности.
«Во-первых, технология не предотвращает образования вредных выбросов. Они попадут в нашу атмосферу. Во-вторых, Томск получит токсичную золу! Куда денется эта зола? Почему Томская область должна хранить золу от опасных отходов всей страны? Для ряда жидких неорганических отходов предусмотрена реагентная физико-химическая переработка. Производственные стоки через систему очистных сооружений так или иначе частично будут попадать в Томь. Это просто реальность любого такого производства. Мы негодуем от непрозрачности системы. Проект расписан крупными мазками, никаких доказательств экологической нейтральности не предоставлено. Необходимых экспертиз проект не прошел. На слушания жители г. Томска, которых ситуация касается напрямую, попасть не могут. Это совершенно нездоровая ситуация», — резюмирует активистка..
Принял участие во флэшмобе и депутат Думы Томска Игорь Лютаев:
«Странная тенденция называть многие не очень радужные проекты «парком». В этот раз предлагают построить в Северске мощности по переработке отходов I и II классов опасности. Это чрезвычайно и высоко опасные вещества. Куда будут деваться отходы от этой переработки? И не завуалированный ли это обычный полигон? Превращаемся в помойку европейско-азиатского масштаба? Урановые хвосты приходят в Сибирь из Европы. Теперь, возможно, будем свалкой евроазиатского масштаба. Обещают нам «сырье» с ближайших субъектов РФ, а также 400 млн. налогов в областной бюджет. Как считаете, достойная цена, чтобы свозить к нам опасные отходы?».
Лютаев отмечает, что к I классу опасности относятся отходы, имеющие высочайшую степень воздействия на природу с неизвестным сроком ее восстановления. В частности, это трансформаторы, ртутьсодержащие лампы, отработанные вещества химпроизводства. II класс опасности – это отходы, приводящие к серьезным нарушениям экологии, которая после их воздействия восстановится не раньше, чем через 30 лет. Это, например, автопокрышки и батарейки.
Экотехнопарк «Западная Сибирь», согласно данным сайта госзакупок, планирует построить дочернее предприятие Росатома — Федеральный экологический оператор («ФЭО»). Планируется, что производственная мощность объекта составит до 50 тысяч тонн в год. Стоимость создания — около 82 миллионов рублей, отмечается на сайте госзакупок. Проект должен быть готов в октябре 2021 года.
«Для переработки промышленных отходов будут применяться две технологии: физико-химическая обработка и высокотемпературное обезвреживание. Основная задача – не просто переработать отходы, а извлечь из них максимальное количество полезных компонентов и вернуть в хозяйственный оборот. На экотехнопарке будет реализован принцип рециклинга отходов в полном объеме», – рассказывал начальник отдела технологического инжиниринга ФГУП «Федеральный экологический оператор» Константин Иванов, – Технологии будут замкнуты в единый производственный цикл: отходы от одних стадий будут являться сырьем для других, что позволяет исключить полигонное захоронение отходов на объекте».
Под технопарк выделяется земельный участок, который расположен в четырех километрах от Северска.
Документация по созданию экотехнопарка опубликована на сайте «Русатом Гринвэй». Замечания, предложения от общественности по проекту и заявки на выступления на слушаниях могут быть направлены в АО «Русатом Гринвэй» по почте: ovos.ptk@gmail.com.
Кроме Томской области, создание таких технопарков ведется в Кировской, Саратовской, Курганской, Калужской, Иркутской областях и Удмуртии.
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