В среду, 16 июня, на железнодорожную станцию «Томск-I» прибудет поезд Минобороны России в рамках патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Торжественная встреча поезда состоится в 10 часов. С 11 до 16 часов посетить передвижную выставку-поезд смогут все желающие. Кроме того, здесь же на выставке в специальном вагоне можно будет сделать бесплатный тест на коронавирус и получить консультацию военных медиков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В составе эшелона 17 вагонов, в которых размещены разнообразные выставки и экспозиции, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, военным медикам и значимым событиям Великой Отечественной войны.

На открытых платформах будут представлены новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная гаубица «Коалиция-СВ», а также военные трофеи из Сирии: бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1». На платформе-сцене для посетителей выступит концертная бригада военных музыкантов.

В течение всей акции на перроне железнодорожного вокзала «Томск-I» будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту и выставка современного оружия и экипировки.