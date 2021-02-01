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01 февраля,
2021
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МВД: в Томске во время несогласованного митинга задержали 35 человек

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники полиции доставили в дежурные части РОВД 35 участников несанкционированной акции, которая прошла в Томске 31 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МВД: в Томске во время несогласованного митинга задержали 35 человек

«Сотрудниками УМВД обеспечена охрана общественного порядка в период проведения 31 января 2021 года в областном центре публичного мероприятия, несогласованного с органами местного самоуправления. В дежурные части территориальных органов УМВД России по Томской области были доставлены 35 участников несанкционированного мероприятия», — говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что на протестных акциях 31 января в городах России в общей сложности задержали 5321 человека.

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