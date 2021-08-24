{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости МВД: Томич сдал два чужих гаража на металлолом и угнал мопед
Новости

МВД: Томич сдал два чужих гаража на металлолом и угнал мопед

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Полицейские задержали томича, подозреваемого в краже мопеда и двух гаражей. 35-летний мужчина находится в СИЗО, в отношении него возбуждены два уголовных дела.


Пресс-служба МВД сообщает, что в конце июля подозреваемый ввел в заблуждение работников, занимающихся демонтажем временных сооружений, погрузил на их кран-манипулятор два гаража и отвез в пункт приема металла. Кроме того, в августе этот же человек попросил прокатиться мопед и угнал его.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и изъяли часть похищенного. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». 

Сейчас подозреваемый находится под стражей, а полицейские устанавливают другие возможные преступления томича. 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.