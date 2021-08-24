МВД: Томич сдал два чужих гаража на металлолом и угнал мопед

Полицейские задержали томича, подозреваемого в краже мопеда и двух гаражей. 35-летний мужчина находится в СИЗО, в отношении него возбуждены два уголовных дела.



Пресс-служба МВД сообщает, что в конце июля подозреваемый ввел в заблуждение работников, занимающихся демонтажем временных сооружений, погрузил на их кран-манипулятор два гаража и отвез в пункт приема металла. Кроме того, в августе этот же человек попросил прокатиться мопед и угнал его.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и изъяли часть похищенного. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

Сейчас подозреваемый находится под стражей, а полицейские устанавливают другие возможные преступления томича.