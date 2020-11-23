МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев

Министерство внутренних дел России в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Это, по данным ведомства, позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.





«Предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявили в ведомстве.





Такие разработки, уверяют в МВД, позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел даже по геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.





Впервые идею создания централизованной информационной системы, которая объединяла бы ресурсы по биометрическим данным граждан, озвучил глава МВД Владимир Колокольцев еще в 2014 году.





Система, согласно планам ведомства, должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств.