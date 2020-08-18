МВД: шестеро новосибирцев прописали до 2,5 тысячи мигрантов в одном хостеле

В Новосибирске полицейские задержали шестерых жителей региона, подозреваемых в организации незаконной эмиграции. Следствие считает, что они могли прописать от 500 до 2,5 тысячи иностранцев в одном хостеле.

Пресс-служба новосибирского МВД сообщает, что в группу входили ранее не судимые жители региона от 25 до 58 лет, две женщины и четверо мужчин. Участники готовили для мигрантов подложные документы и предоставляли их в миграционные органы.

Организатор группы отвечал за подбор помещений для фиктивной постановки на учет. Чаще всего для мнимого проживания предоставлялся хостел, расположенный в Ленинском районе Новосибирска, собственником которого он являлся, — говорится в сообщении.

Следствие считает, что за каждого фиктивно зарегистрированного мигранта подозреваемые получали по три тысячи рублей. За месяц они могли поставить на учет от 500 до 2,5 тысячи мигрантов.





При обысках в помещениях, где жили иностранцы и подозреваемые, оперативники нашли технику и документы, у лидера группы также изъяли 700 охотничьих патронов.



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