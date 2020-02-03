МВД проверяет информацию о том, что в Томске водитель маршрутки избил пассажира
Полицейские проверяют информацию о конфликте между водителем автобуса № 29 и пассажиром 2 февраля, сообщает пресс-служба томского МВД. По словам одного из свидетелей, конфликт начался из-из того, что водитель не высадил пассажира на нужной остановке.
Парень подошел рассчитаться перед самой остановкой, тысячу рублей подал. В автобусе была кондуктор, она начала считать сдачу, но автобус в конечном итоге поехал, — рассказывает Евгений, ставший свидетелем происшествия. — Пассажир начал возмущаться, причем никого не материл, говорил, что он не голодранец и передал деньги. Единственное, что он сделал неправильно — это ударил ногой дверь. Водитель на это сказал, дословно вам говорю: «Я сейчас выйду и просто размажу тебя на остановке, вобью в асфальт». Остановился, вытащил парня и начал мутузить. Водитель – мужик здоровый, а парень обычного телосложения и невысокого роста, что он мог сделать.
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Избили пассажира маршрут #29, за то что он ударил дверь кулаком. Срочный репост, был свидетелем, в шоке! Дал тысячу перед выходом на своей остановке, водитель решил его проучить и повёз до следующей, парень стал возмущаться. Водила вытащил на следующий остановке и просто отделал его, вся остановка в крови! Так что за по данную 1000 можно получить, маршрутники выше всех, им законы не почём! Избивают по настроению! #томск #tomsk #Маршруткарулит #томск70 #tsk #регион #регион70 #дтп #дтптомск
Евгений добавил, что хотел снять водителя на камеру, но не успел и заснял лишь номер автобуса и пассажира в крови. После этого он вызвал «скорую» и полицию. Пострадавшего пассажира, по его словам, опросили и отвезли в Больницу скорой медицинской помощи.
В свою очередь под постом о конфликте в группе «Регион-70» некоторые пишут, что вступивший в конфликт с водителем пассажир был в нетрезвом состоянии и «орал, матерился, руками махал, провоцировал и отвлекал водителя».
По информации на сайте пресс-службы томского МВД, сообщение о конфликте между водителем и пассажиром на остановке по улице Енисейской поступило в часть в 16:50. Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства произошедшего.
Мэр города Иван Кляйн поручил своему заму по безопасности и общим вопросам Евгению Сурикову содействовать в расследовании инцидента.
Этот вопиющий случай не может остаться без внимания со стороны власти, — цитирует Ивана Кляйна пресс-служба мэрии. — Сотрудники Центра организации и контроля пассажироперевозок обязаны оказать максимальное содействие правоохранительным органам. Все выводы будут сделаны после проведения следственных мероприятий.
Добавим, что в Центре организации и контроля пассажироперевозок ТВ2 ответили, что жалоб на поведение водителя 29-го автобуса к ним не поступало и пообещали связаться с редакцией в случае, если у них появится информация о случившемся.
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