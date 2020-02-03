МВД проверяет информацию о том, что в Томске водитель маршрутки избил пассажира

Полицейские проверяют информацию о конфликте между водителем автобуса № 29 и пассажиром 2 февраля, сообщает пресс-служба томского МВД. По словам одного из свидетелей, конфликт начался из-из того, что водитель не высадил пассажира на нужной остановке.

Парень подошел рассчитаться перед самой остановкой, тысячу рублей подал. В автобусе была кондуктор, она начала считать сдачу, но автобус в конечном итоге поехал, — рассказывает Евгений, ставший свидетелем происшествия. — Пассажир начал возмущаться, причем никого не материл, говорил, что он не голодранец и передал деньги. Единственное, что он сделал неправильно — это ударил ногой дверь. Водитель на это сказал, дословно вам говорю: «Я сейчас выйду и просто размажу тебя на остановке, вобью в асфальт». Остановился, вытащил парня и начал мутузить. Водитель – мужик здоровый, а парень обычного телосложения и невысокого роста, что он мог сделать.

Евгений добавил, что хотел снять водителя на камеру, но не успел и заснял лишь номер автобуса и пассажира в крови. После этого он вызвал «скорую» и полицию. Пострадавшего пассажира, по его словам, опросили и отвезли в Больницу скорой медицинской помощи.





В свою очередь под постом о конфликте в группе «Регион-70» некоторые пишут, что вступивший в конфликт с водителем пассажир был в нетрезвом состоянии и «орал, матерился, руками махал, провоцировал и отвлекал водителя».





По информации на сайте пресс-службы томского МВД, сообщение о конфликте между водителем и пассажиром на остановке по улице Енисейской поступило в часть в 16:50. Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства произошедшего.





Мэр города Иван Кляйн поручил своему заму по безопасности и общим вопросам Евгению Сурикову содействовать в расследовании инцидента.