МВД предложило допускать к экзаменам на права с 16 лет

Министерство внутренних дел подготовило проект нового регламента проведения экзаменов на водительские права. Авторы проекта предложили допускать к экзамену с 16 лет. Сейчас экзамен можно сдать в 17, а начать водить машину — с 18 лет.



Документ размещен на портале проектов нормативных актов. В проекте говорится, что, если «заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет», то он должен предоставить письменное согласие одного из родителей или других законных представителей.



В регламенте также определены шесть причин, из-за которых подростка не допустят к экзамену. Так, в услуге будет отказано, если кандидат не соответствует требованиям, если его лишили прав, если неправильно составлены или подделаны документы, а также если не оплачена госпошлина или у автошколы нет лицензии.





Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.