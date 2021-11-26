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МВД: подтверждений о противоправных действий полицейского конвоя в суде не нашли

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В УМВД Томской области отреагировали на заявление обвиняемого Алексея В., в котором он жаловался на то, что его избил полицейский конвой в здании суда. Силовики заявили, что информация об избиении не соответствует действительности, сообщается на сайте областного УМВД.

«В конце сентября 2021 года в ОРЧ СБ УМВД России по Томской области поступила информация о якобы противоправных действиях сотрудников конвойной службы. По данному факту проведен комплекс проверочных мероприятий и необходимых экспертиз. Информация, распространяемая в настоящее время в сети Интернет, о якобы противоправных действиях сотрудников конвойной службы не соответствует действительности, сведения о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел подтверждений не нашли. Нарушений действующего законодательства не установлено», — говорится в сообщении. Отмечается, что материалы проверки направлены в следственные органы.

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