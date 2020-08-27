МВД начало проверку по факту случившегося с Алексеем Навальным

«В настоящее время следователями проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в Омске», — сообщает управление на транспорте МВД России по СФО,

В МВД добавляют, что в ходе проверки сотрудники полиции осмотрели номер, где жил Навальный, и участки по маршруту его передвижения. Также сотрудники изъяли более 100 предметов, которые могут "иметь доказательное значение" и проверили данные систем видеонаблюдения. Идет более 20 разных криминалистических исследований, сильнодействующих или наркотических веществ пока не обнаружено.



Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры пишет, что «уже 20 августа в установленном порядке инициировала проведение доследственной проверки органами полиции».



Утром 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить.



Известно, что в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.





Утром 22 августа Алексея Навального транспортировали в немецкую клинику «Шарите» для лечения. Перелет оплатил сын основателя сотовой связи «Билайн» и фонда «Династия» Борис Зимин.





24 августа глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль заявил, что Алексея Навального отравили ядом. Бизиль считает, что он выживет, но на месяцы будет недееспособен как политик. Вечером того же дня берлинская клиника «Шарите» сообщила, что Алексея Навального отравили. Исследования указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно. К ингибиторам холинэстеразы относятся, в том числе, нервно-паралитические газы, в частности, вещества класса «Новичок». Этим ядом в 2019 году отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.



При этом в Кремле заявили, что не видят повода для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Алексеем Навальным. По словам Дмитрия Пескова, снижение уровня холинестеразы у Навального обнаружили еще омской больнице. Там же политику начали вводить препарат атропин, который используют для лечения медики в «Шарите». Предположения о причастности к отравлению Владимира Путина Дмитрий Песков отверг и назвал «пустым шумом».





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