МВД и ФСБ смогут блокировать денежные переводы на 10 дней без суда

МВД и ФСБ смогут принимать решения о блокировке денежных переводов на 10 дней без решения суда в тех случаях, когда предполагается, что цель перевода — финансирование терроризма или незаконных митингов, пишет РБК. Изменения разработал Росфинмониторинг, который подсчитал, что в день могут останавливаться около 17 таких транзакций.

Законопроект с изменениями разработал Росфинмониторинг. В нем говорится, что решение о блокировке принимает руководство ФСБ и МВД, а также их заместители и руководители территориальных органов ФСБ и полиции. Силовики смогут блокировать переводы с карт и электронных кошельков, если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой в том числе относится организация массовых беспорядков, проведение публичных мероприятий с нарушением общественного порядка.

«При этом такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными. <...> Если вред (от перевода - прим. ред.) будет существенным, непосредственно влиять на безопасность государства и общества, а решение о приостановлении операций сможет его предотвратить (не допустить совершение террористического акта, пресечь поставку крупной партии наркотиков и т.п.), то ситуация будет рассматриваться как «не терпящая отлагательства», — говорится в пояснительной записке.



Добавляется, что для совершения перечисленных преступлений часто используются счета и электронные кошельки, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или без прохождения идентификации клиента, что делает неэффективной их блокировку через суд. При этом внесудебная блокировка будет действовать только десять дней, по истечению для ограничения финансовых операций нужно будет решение суда.

Для блокировки операций или ее отмены ФСБ, МВД или Росфинмониторинг должны передавать свои решения в банки. Порядок будет аналогичным с предоставлением банкам перечня организаций и физических лиц, о которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, для блокировки их денег или имущества.



