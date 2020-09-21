«Музыка — терапевт в любые времена»: фестиваль «Денис Мацуев и друзья» стартовал в Томске

Фестиваль «Денис Мацуев» стартовал в Томске. Накануне в филармонии Денис Мацуев с Томским академическим симфоническим оркестром под управлением главного дирижера Михаила Грановского исполнил концерт Шопена, который выучил во время карантина. Скрипач Гайк Казазян исполнил «Кампанеллу» Паганини и два произведения Чайковского, а виолончелист Александр Рамм сыграл одно из самых сложных произведений Сен-Санса «Концерт № 1».

«Я не забуду этот момент никогда, пять лет назад, когда мы открывали первый фестиваль, тут стояла Yamaha, на которой мы играли еще примерно в 1996 году. Потом она, по-моему, горела даже, был такой момент. Я сказал, что если вы хотите, чтобы я приехал, нужен рояль. И это исполнилось. За что огромное спасибо Сергею Анатольевичу, а также за поддержку нашего фестиваля. Осень без Томска мы уже не представляем», — сказал Денис Мацуев после выступления.





Он отметил, что в первый день фестиваля были сыграны два концерта для разной публики.





«Пока залы наполнены только на 50 %, но я уже считаю, что это прорыв. Я убежден, что этот выход в нормальную концертную жизнь будет закрепляться и дальше. Не дай Бог, чтобы это было нарушено. Я вообще считаю, что настоящая музыка является терапевтом в любые времена, а сейчас уж подавно. Мы желаем вам здоровья, желаем чаще приходить на концерты классической музыки. И, конечно, я вас поздравляю — жизнь продолжается», — отметил Денис Мацуев.