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11 августа,
2020
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Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья

Маргарита Некратова
Маргарита Некратова
2 часа назад

Клуб эко-осознанности “Новая эра” организовал фотопроект, привлекающий внимание к проблеме мусора и важности переработки отходов. Активистки клуба - студентки Биологического института Томского государственного университета Анастасия Гамаюнова, Анастасия Городецкая, Надежда Пирогова - призывают увидеть в мусоре ресурс. 

Анастасия Гамаюнова
Фото: Вероника Дьячкова

Считаю, что привлечь внимание к этой проблеме можно только таким способом. Такие проекты нужны. Они помогают людям понять, что сортирока – это не грязно, это не сложно, это не стыдно. Я сама занимаюсь дома сортировкой, но очень сложно, на самом деле, приучить к этому домашних. И пока я одинока в своих действиях", - рассказывает Анастасия Гамаюнова

Анастасия Городецкая
Фото: Вероника Дьячкова

Участвовать в проекте было очень интересно. В конце концов, мне очень хотелось лично побывать на складе [«Чистого мира» – ред.], увидеть своими глазами, как это все происходит. И я достигла своей цели… Я на 100 процентов собираю макулатуру отдельно, а с другими материалами получается не всегда успешно, так как я живу не одна, и окружающих людей бывает трудно убедить в том, что это [сортировка – ред.] действительно полезно", - рассказывает Анастасия Городецкая.

Для героинь фотопроекта «Музы немусора» не первая экологическая инициатива. Анастасия, к примеру, участвовала в эко-фестивалях, фотосессии в поддержку пространства «Особая мода», облагораживании Университетского озера, акции River Cleanup World

Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья
Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья
Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья

Сдавать мусор на переработку в специальные контейнеры для раздельного сбора отходов, – таков главный призыв фотопроекта. Идея съемки позаимствована у Ксении Барулиной, работника Регионального оператора Саратовской области. Ее фотопроект «Наше дело – чистое!» — это серия фотографий работников отрасли по обращению с отходами на объектах сортировки мусора. Таким образом она пыталась повысить престиж работы специалиста в отрасли обращения с отходами и приобщить саратовцев к заботе об окружающей среде.

Фотопроект «Наше дело – чистое!»
Фотопроект «Наше дело – чистое!»
Фотопроект «Наше дело – чистое!»
Фотопроект «Наше дело – чистое!»
Фотопроект «Наше дело – чистое!»
Фотопроект «Наше дело – чистое!»
Фотопроект «Наше дело – чистое!»
Фотопроект «Наше дело – чистое!»
Фотопроект «Наше дело – чистое!»
Фотопроект «Наше дело – чистое!»
Мы выбрали именно такую форму экологического просвещения. Проводя фестивали, лекции, семинары, посвященные проблеме мусора, мы заметили, что для молодежи нужно что-то яркое, краткое и привлекающее внимание. Мы решили использовать клиповое мышление и представить образы-картинки, вызвать эмоции", - говорит Асия Болтовская, руководитель клуба “Новая эра”.
Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья
Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья
Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья
Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья

"Музы немусора", как подчеркивает Асия Болтовская - полностью волонтерский проект. Все участники трудились "за идею". Фотографии затем лягут в основу плакатов, которые планируется размещать в публичных пространствах и соцсетях.  

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