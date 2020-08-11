Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья

Участвовать в проекте было очень интересно. В конце концов, мне очень хотелось лично побывать на складе [«Чистого мира» – ред.], увидеть своими глазами, как это все происходит. И я достигла своей цели… Я на 100 процентов собираю макулатуру отдельно, а с другими материалами получается не всегда успешно, так как я живу не одна, и окружающих людей бывает трудно убедить в том, что это [сортировка – ред.] действительно полезно", - рассказывает Анастасия Городецкая.