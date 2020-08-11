Музы немусора: фотопроект студенток ТГУ на складе вторсырья
Клуб эко-осознанности “Новая эра” организовал фотопроект, привлекающий внимание к проблеме мусора и важности переработки отходов. Активистки клуба - студентки Биологического института Томского государственного университета Анастасия Гамаюнова, Анастасия Городецкая, Надежда Пирогова - призывают увидеть в мусоре ресурс.
Считаю, что привлечь внимание к этой проблеме можно только таким способом. Такие проекты нужны. Они помогают людям понять, что сортирока – это не грязно, это не сложно, это не стыдно. Я сама занимаюсь дома сортировкой, но очень сложно, на самом деле, приучить к этому домашних. И пока я одинока в своих действиях", - рассказывает Анастасия Гамаюнова
Участвовать в проекте было очень интересно. В конце концов, мне очень хотелось лично побывать на складе [«Чистого мира» – ред.], увидеть своими глазами, как это все происходит. И я достигла своей цели… Я на 100 процентов собираю макулатуру отдельно, а с другими материалами получается не всегда успешно, так как я живу не одна, и окружающих людей бывает трудно убедить в том, что это [сортировка – ред.] действительно полезно", - рассказывает Анастасия Городецкая.
Для героинь фотопроекта «Музы немусора» не первая экологическая инициатива. Анастасия, к примеру, участвовала в эко-фестивалях, фотосессии в поддержку пространства «Особая мода», облагораживании Университетского озера, акции River Cleanup World.
Сдавать мусор на переработку в специальные контейнеры для раздельного сбора отходов, – таков главный призыв фотопроекта. Идея съемки позаимствована у Ксении Барулиной, работника Регионального оператора Саратовской области. Ее фотопроект «Наше дело – чистое!» — это серия фотографий работников отрасли по обращению с отходами на объектах сортировки мусора. Таким образом она пыталась повысить престиж работы специалиста в отрасли обращения с отходами и приобщить саратовцев к заботе об окружающей среде.
"Музы немусора", как подчеркивает Асия Болтовская - полностью волонтерский проект. Все участники трудились "за идею". Фотографии затем лягут в основу плакатов, которые планируется размещать в публичных пространствах и соцсетях.
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