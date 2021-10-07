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Мужское и Женское: томичей приглашают принять участие в demoSlam в Красноярске

ТВ2 ТВ2

Мужское и Женское. Трансформация социальных ролей в современном обществе. Это тема Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), которая проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова 4-6 ноября в Красноярске. А ещё это тема первого всероссийского demoSlam, который пройдет в рамках КРЯККа 5 ноября.

Сейчас идет набор слэмеров из разных городов РФ, в том числе и из Томска. Все по транспорту и проживанию организаторы берут на себя. «Очень бы хотелось, чтобы действительно была представлена разная Россия - от Махачкалы до Владивостока. Расскажите, пожалуйста, потенциальным участникам об этой возможности поговорить о спорных темах без конфронтации и деления на победителй и побежденных», просит в соцсетях автор проекта Евгения Сайко.

Картинка из кафе, где пройдет demoSlam

demoSlam - это неформальный диалог-перформанс на спорные темы, который мы придумали как альтернативу классическим дебатам.
Задача участников - не победить собеседника с помощью аргументов и ораторского мастерства, а представить свою точку зрения, заинтересовать собеседника и зрителей своей историей, показать, почему я думаю именно так.

demoSlam зародился в Германии и активно развивается сразу в нескольких странах, в том числе в России. demoSlam уже проводился в Екатеринбурге и Хабаровске, Санкт-Петербурге и Красноярске, онлайн и офлайн, он был международным и внутрирегиональным. Но всероссийский demoSlam пройдет впервые в партнерстве с XV Красноярской ярмаркой книжной культуры.

Подать заявку и рассказать  о себе необходимо до 9 октября включительно. Это можно сделать здесь. Команда demoSlam сообщит о результатах отбора с 10 по 12 октября.

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