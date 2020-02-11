Мужчину с тяжелыми ожогами из Колпашева санавиацией доставят в Томск

«43-летние мужчина и женщина находятся в реанимации Колпашевской районной больницы в тяжелом состоянии с термическими ожогами. После проведения экстренной телемедицинской консультации со специалистами ожогового отделения Томской областной клинической больницы было принято решение о медицинской эвакуации мужчины в специализированное отделение ТОКБ. Он будет доставлен туда санавиацией в ближайшее время», — говорится в сообщении.

43-летнего мужчину, который сейчас находится в тяжелом состоянии, из Колпашева доставят в ожоговое отделение ОКБ, сообщает облздрав.

При этом женщина останется на лечении в районной больнице. За ее состоянием дистанционно будут следить специалисты ожогового центра и при необходимости консультировать коллег из Колпашева по тактике лечения. Также в районной больнице остаются двое детей: 14-летний мальчик госпитализирован в хирургическое отделение медучреждения, 12-летняя девочка – в детское. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. По методам лечения детей врачей консультируют томские коллеги из больницы скорой медицинской помощи № 2.





Пожар в бревенчатом доме в Колпашеве произошел вечером 10 февраля. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело женщины, еще четырех человек доставили в больницу.





«По предварительным данным, 10 февраля 2020 года в вечернее время в г. Колпашево Томской области произошло возгорание в частном жилом бревенчатом доме. При тушении пожара спасателями было обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Четверо человек госпитализированы: 43-летние супруги, их 14-летний сын и 12-летняя дочь. Погибшая являлась сестрой хозяйки дома», — сообщил региональный СК.





СК также возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Что послужило причиной пожара, пока не известно.





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