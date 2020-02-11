Добрые новости
11 февраля,
2020
1
фото
Новости

Мужчину с тяжелыми ожогами из Колпашева санавиацией доставят в Томск

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

43-летнего мужчину, который сейчас находится в тяжелом состоянии, из Колпашева доставят в ожоговое отделение ОКБ, сообщает облздрав.


«43-летние мужчина и женщина находятся в реанимации Колпашевской районной больницы в тяжелом состоянии с термическими ожогами. После проведения экстренной телемедицинской консультации со специалистами ожогового отделения Томской областной клинической больницы было принято решение о медицинской эвакуации мужчины в специализированное отделение ТОКБ. Он будет доставлен туда санавиацией в ближайшее время», — говорится в сообщении. 

Мужчину с тяжелыми ожогами из Колпашева санавиацией доставят в Томск
Фото: Tv21.ru

При этом женщина останется на лечении в районной больнице. За ее состоянием дистанционно будут следить специалисты ожогового центра и при необходимости консультировать коллег из Колпашева по тактике лечения. Также в районной больнице остаются двое детей: 14-летний мальчик госпитализирован в хирургическое отделение медучреждения, 12-летняя девочка – в детское. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. По методам лечения детей врачей консультируют томские коллеги из больницы скорой медицинской помощи № 2.


Пожар в бревенчатом доме в Колпашеве произошел вечером 10 февраля. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело женщины, еще четырех человек доставили в больницу. 


«По предварительным данным, 10 февраля 2020 года в вечернее время в г. Колпашево Томской области произошло возгорание в частном жилом бревенчатом доме. При тушении пожара спасателями было обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Четверо человек госпитализированы: 43-летние супруги, их 14-летний сын и 12-летняя дочь. Погибшая являлась сестрой хозяйки дома», — сообщил региональный СК. 


СК также возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Что послужило причиной пожара, пока не известно.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 


В Колпашеве при пожаре в частном доме погибла женщина


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.