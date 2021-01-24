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24 января,
2021
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Новости

Мужчину с ожогами госпитализировали в ОКБ после пожара в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

61-летнего мужчину госпитализировали в Областную клиническую больницу после пожара в частном доме в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. 

Мужчину с ожогами госпитализировали в ОКБ после пожара в Томске
Фото: МЧС по Томской области

Пожар произошел вчера днем в частном доме в переулке Донском. Хозяина дома 1960 года рождения спасли пожарные. Мужчина получил ожоги пламенем лица и рук. Был госпитализирован в ОКБ.

Мужчину с ожогами госпитализировали в ОКБ после пожара в Томске
Фото: МЧС по Томской области
Мужчину с ожогами госпитализировали в ОКБ после пожара в Томске
Фото: МЧС по Томской области

«На момент прибытия первого подразделения дом с надворными постройками были охвачены огнём, горели надворные постройки соседнего дома. Существовала угроза соседнему 2-квартирному дому. Пожарные отстояли его от огня — у дома лишь частично обгорели одна стена снаружи и обрешетка крыши, — пояснили в пресс-службе МЧС. 

Мужчину с ожогами госпитализировали в ОКБ после пожара в Томске
Фото: МЧС по Томской области

В результате пожара сгорела обрешетка крыши частного дома, обгорели стены внутри и снаружи. Сгорели оба крытых двора. В каждом из них было по автомобилю ВАЗ.

Мужчину с ожогами госпитализировали в ОКБ после пожара в Томске
Фото: МЧС по Томской области

По информации МЧС, пожарные из горящего дома эвакуировали два газовых баллона. 

Мужчину с ожогами госпитализировали в ОКБ после пожара в Томске
Фото: МЧС по Томской области

Площадь пожара составила 141 квадратный метр. Пожар ликвидировали за два часа, участвовали 24 человека и пять единиц техники. Причину устанавливают сотрудники МЧС. 


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