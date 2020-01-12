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12 января,
2020
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Мужчину с инвалидностью, пропавшего 10 января, нашли мертвым

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли ушедшего из дома 10 января 77-летнего Сергея Осипова погибшим. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт Томск» в соцсетях.


77-летний мужчина утром 10 января ушел из дома на Степановке и не вернулся. У мужчины инвалидность по зрению, и ему была необходима медицинская помощь.


«Осипов Сергей Егорович найден. Погиб. Спасибо всем участникам поиска», — говорится в сообщении. 


О причинах смерти волонтеры не сообщают. 

Мужчину с инвалидностью, пропавшего 10 января, нашли мертвым
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