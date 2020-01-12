Мужчину с инвалидностью, пропавшего 10 января, нашли мертвым

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли ушедшего из дома 10 января 77-летнего Сергея Осипова погибшим. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт Томск» в соцсетях.





77-летний мужчина утром 10 января ушел из дома на Степановке и не вернулся. У мужчины инвалидность по зрению, и ему была необходима медицинская помощь.





«Осипов Сергей Егорович найден. Погиб. Спасибо всем участникам поиска», — говорится в сообщении.





О причинах смерти волонтеры не сообщают.