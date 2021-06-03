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03 июня,
2021
Новости

Мужчину из томского села арестовали за сексуальные действия в отношении ребенка

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, которого подозревают в совершении действий сексуального характера без применения насилия в отношении малолетней.

«По предварительным данным, 31 мая 2021 года подозреваемый, находясь в вечернее время на улице в селе Октябрьское Томского района Томской области, совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера», — говорится в сообщении ведомства.


Мужчину задержали, он частично признал себя виновным. Суд назначил ему пресечения в виде заключения под стражу. Следователи занимаются сбором доказательств, расследование дела продолжается.

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