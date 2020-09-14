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14 сентября,
2020
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Новости

Мужчина до смерти избил свою сожительницу за то, что она не приготовила ему обед

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Ранее судимого жителя села Лучаново приговорили к тюремному сроку за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщается на сайте Томского районного суда.

Мужчина до смерти избил свою сожительницу за то, что она не приготовила ему обед

Так, 18 декабря 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою сожительницу. Он нанес ей не менее 15 ударов по голове, телу и шее.


«Множественные удары, нанесенные подсудимым по голове и телу В., повлекли за собой тупую закрытую травму головы и груди: закрытую черепно-­мозговую и другие травмы. Все повреждения составили единый комплекс повреждений, взаимно отягощающих друг друга, повлекли тяжкий вред здоровью, как вред, опасный для жизни человека, создающий непосредственно угрозу для жизни, и привели к смерти», — говорится в сообщении.


Причиной избиения, по словам подсудимого, явилось то, что его сожительница не протопила печь и не приготовила для него обед. Вину свою подсудимый признал полностью, но от дачи показаний отказался.


В итоге суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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