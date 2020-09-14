Мужчина до смерти избил свою сожительницу за то, что она не приготовила ему обед

Ранее судимого жителя села Лучаново приговорили к тюремному сроку за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщается на сайте Томского районного суда.

Так, 18 декабря 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою сожительницу. Он нанес ей не менее 15 ударов по голове, телу и шее.





«Множественные удары, нанесенные подсудимым по голове и телу В., повлекли за собой тупую закрытую травму головы и груди: закрытую черепно-­мозговую и другие травмы. Все повреждения составили единый комплекс повреждений, взаимно отягощающих друг друга, повлекли тяжкий вред здоровью, как вред, опасный для жизни человека, создающий непосредственно угрозу для жизни, и привели к смерти», — говорится в сообщении.





Причиной избиения, по словам подсудимого, явилось то, что его сожительница не протопила печь и не приготовила для него обед. Вину свою подсудимый признал полностью, но от дачи показаний отказался.





В итоге суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.