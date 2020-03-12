Мужчина выехал на авто из Томска в Забайкалье и пропал

Сотрудники МВД ищут 42-летнего томича Владимира Монина. 26 февраля мужчина выехал из Томска в Забайкалье на автомобиле и пропал.

26 февраля 2020 года уехал в Могочинский район Забайкальского края на автомобиле ГАЗ 27527, в кузове белого цвета, регистрационный знак Е623ЕН70. Затем, 2 марта 2020 года, сообщил родственникам, что находится в г. Канск Красноярского края, после чего на связь не выходит, местонахождение не установлено, до места назначения не доехал, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Полицейские сообщают, что Владимир был одет в вязаную шапку черного цвета, синюю куртку с капюшоном, болоньевые черные брюки и черные зимние сапоги. Рост мужчины около 176 сантиметров, волосы темного цвета, телосложение среднее. При себе пропавший имел документы, личные вещи и мобильный.





Всех, кто обладает информацией о местонахождении Владимира Монина, полицейские просят обращаться по телефону 02 (с сотового 102), а также 8-3822-795-646, 795-648.