Добрые новости
12 марта,
2020
1
фото
Новости

Мужчина выехал на авто из Томска в Забайкалье и пропал

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники МВД ищут 42-летнего томича Владимира Монина. 26 февраля мужчина выехал из Томска в Забайкалье на автомобиле и пропал. 

Мужчина выехал на авто из Томска в Забайкалье и пропал

26 февраля 2020 года уехал в Могочинский район Забайкальского края на автомобиле ГАЗ 27527, в кузове белого цвета, регистрационный знак Е623ЕН70. Затем, 2 марта 2020 года, сообщил родственникам, что находится в г. Канск Красноярского края, после чего на связь не выходит, местонахождение не установлено, до места назначения не доехал, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Полицейские сообщают, что Владимир был одет в вязаную шапку черного цвета, синюю куртку с капюшоном, болоньевые черные брюки и черные зимние сапоги. Рост мужчины около 176 сантиметров, волосы темного цвета, телосложение среднее. При себе пропавший имел документы, личные вещи и мобильный.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Владимира Монина, полицейские просят обращаться по телефону 02 (с сотового 102), а также 8-3822-795-646, 795-648.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.