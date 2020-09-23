Мужчина в томском селе от досады ограбил автомат с игрушками

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Полицейские задержали подозреваемого, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщили в УМВД, в дежурную часть полиции по Зырянскому району поступило сообщение о хищении денежных средств из автомата игрушек, который стоял в одном из магазинов. Во время оперативных мероприятий задержали подозреваемого — местного жителя 1998 года рождения.

Фото: УМВД по Томской области

«По предварительной информации, в утреннее время молодой человек, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался выиграть игрушку в автомате, но удача была не на его стороне. Разозлившись, мужчина пнул автомат ногой. От удара дверца треснула, и молодой человек заметил внутри автомата мешочек с деньгами. Схватив мешочек, мужчина скрылся с места преступления», — говорится в сообщении полиции.