Мужчина в томском селе от досады ограбил автомат с игрушками

Полицейские задержали подозреваемого, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Как сообщили в УМВД, в дежурную часть полиции по Зырянскому району поступило сообщение о хищении денежных средств из автомата игрушек, который стоял в одном из магазинов. Во время оперативных мероприятий задержали подозреваемого — местного жителя 1998 года рождения.
«По предварительной информации, в утреннее время молодой человек, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался выиграть игрушку в автомате, но удача была не на его стороне. Разозлившись, мужчина пнул автомат ногой. От удара дверца треснула, и молодой человек заметил внутри автомата мешочек с деньгами. Схватив мешочек, мужчина скрылся с места преступления», — говорится в сообщении полиции.
Ущерб от действий подозреваемого оценили в 3000 рублей. В полиции завели дело по статье «Кража». Максимальная санкция по статье — лишение свободы на два года.