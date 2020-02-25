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25 февраля,
2020
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Новости

Мужчина с инвалидностью, живущий в доме на Шишкова, получит жилье раньше 2021 года

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
4 часа назад

Власти рассмотрят вопрос о возможности изменения планового года расселения дома на Шишкова, 27 в Томске, ответили ТВ2 в пресс-службе мэрии. 

Мужчина с инвалидностью, живущий в доме на Шишкова, получит жилье раньше 2021 года
Фото: Юлия Фаллер

Напомним, в купеческом доме на Шишкова, 27 живет инвалид-колясочник Денис Костылев. Он, инвалид, медленно «гниет» вместе со старым купеческим домом, памятником архитектуры. Людмилу Костылеву с сыном должны были расселить из аварийного дома еще семь лет назад. Не расселили. Поставили в очередь. По словам жильцов, они в своем доме не живут, а выживают. Полы в доме прогнили и проваливаются, в стенах — дыры, потолок осыпается. Снегоуборочная техника постоянно заваливает подъезд к дому, поэтому экстренные службы не могут подъехать к зданию. На проблемы жильцов власти не обращают внимания.

Мужчина с инвалидностью, живущий в доме на Шишкова, получит жилье раньше 2021 года
Фото: Юлия Фаллер

После публикации материала «Дом для Дениса», как выживает пенсионерка со своим сыном инвалидом-колясочником в аварийном доме на Шишкова, мы отправили официальный запрос в мэрию. К делу подключились неравнодушные юристы, которые также направили запросы в Следственный комитет, и активисты общенародного фронта. 


Спустя месяц пришел ответ от заммэра по архитектуре и строительству Александра Макарова. Он рассказал, что по графику жителей дома на Шишкова, 27 должны расселить до 31.12.2021. В феврале 2020-го власти провели экспертизу дома, чтобы определить физический износ конструкций. 


«Согласно пп. 2 п. 2 ст. 16 ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ предусмотрен первоочередной порядок переселения граждан из многоквартирных домов, в том числе при наличии угрозы их обрушения.  По результатам обследования будет рассмотрен вопрос о возможности изменения планового года расселения дома на более ранний срок», — пояснил Александр Макаров. 


Макаров отметил, что в маневренном фонде администрации Томска нет жилья, приспособленного для людей с инвалидностью. Точные даты расселения дома на Шишкова, 27 в мэрии не уточнили. 


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