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27 октября,
2020
Новости

Мужчина погиб в пожаре на Алтайской в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Пожар в квартире девятиэтажного дома на улице Алтайской, 163а случился сегодня, 27 октября, в 13.42, сообщила пресс-служба регионального МЧС.


Как уточнили в МЧС, на момент прибытия первого подразделения из квартиры на восьмом этаже уже шел дым. Пожарные помогли покинуть дом нескольким жильцам. В квартире, где непосредственно произошел пожар, нашли тело мужчины.


«В результате возгорания в комнате обгорела мебель, закоптились стены. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В квартире было обнаружено тело мужчины, личность устанавливается», — сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидировали в 14:16 силами 11 человек. Причина пожара устанавливается.

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