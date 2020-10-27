Мужчина погиб в пожаре на Алтайской в Томске

Пожар в квартире девятиэтажного дома на улице Алтайской, 163а случился сегодня, 27 октября, в 13.42, сообщила пресс-служба регионального МЧС.





Как уточнили в МЧС, на момент прибытия первого подразделения из квартиры на восьмом этаже уже шел дым. Пожарные помогли покинуть дом нескольким жильцам. В квартире, где непосредственно произошел пожар, нашли тело мужчины.





«В результате возгорания в комнате обгорела мебель, закоптились стены. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В квартире было обнаружено тело мужчины, личность устанавливается», — сообщили в ведомстве.

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Пожар ликвидировали в 14:16 силами 11 человек. Причина пожара устанавливается.