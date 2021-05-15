Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Томске

В Томске 58-летний мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке на улице Киевская, 72, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

15 мая в 07:51 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в 5-этажном кирпичном жилом доме.





«На момент прибытия первого подразделения из квартиры на третьем этаже шел дым. Вскрыв дверь, пожарные обнаружили на полу около дивана тело хозяина 1963 года рождения», — отметили в ведомстве.





В результате пожара в двухкомнатной квартире в одной из комнат обгорели вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила семь квадратных метров.





Пожар ликвидирован в 08:17. Привлекались 8 человек и три единицы техники.





Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС.





ПОДДЕРЖИ ТВ2!

