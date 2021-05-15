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15 мая,
2021
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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Томске

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

В Томске 58-летний мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке на улице Киевская, 72, сообщает пресс-служба МЧС по региону. 

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Томске

15 мая в 07:51 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в 5-этажном кирпичном жилом доме. 


«На момент прибытия первого подразделения из квартиры на третьем этаже шел дым. Вскрыв дверь, пожарные обнаружили на полу около дивана тело хозяина 1963 года рождения», — отметили в ведомстве. 


В результате пожара в двухкомнатной квартире в одной из комнат обгорели вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила семь квадратных метров. 


Пожар ликвидирован в 08:17. Привлекались 8 человек и три единицы техники. 


Причина пожара устанавливается сотрудниками МЧС. 


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