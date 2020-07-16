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16 июля,
2020
Новости

Мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы и ее сына в Зональной Станции, предстанет перед судом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокуратура направила в Томский областной суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, ее сына, а также совершении еще ряда преступлений.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый несколько суток угрожал своей бывшей сожительнице и ее дочери: размахивал перед ними ножом, а затем топором. 


Спустя несколько дней обвиняемый в нетрезвом виде взял у знакомой автомобиль (не поставив ее в известность) и отправился к бывшей сожительнице. Произошел конфликт. В результате он больше десятка раз ударил ножом женщину, а также ее сына,  который незадолго до этого вернулся из армии. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте преступления. После содеянного обвиняемый похитил из квартиры потерпевшей ее мобильный телефон и женскую сумочку с ее личными вещами.


Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый признал частично.


Подробнее про данное дело читайте в материале: 


«Участковый сказал: «Будь начеку». Ее убили спустя два дня»

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