Мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы и ее сына в Зональной Станции, предстанет перед судом

Прокуратура направила в Томский областной суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, ее сына, а также совершении еще ряда преступлений.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый несколько суток угрожал своей бывшей сожительнице и ее дочери: размахивал перед ними ножом, а затем топором.





Спустя несколько дней обвиняемый в нетрезвом виде взял у знакомой автомобиль (не поставив ее в известность) и отправился к бывшей сожительнице. Произошел конфликт. В результате он больше десятка раз ударил ножом женщину, а также ее сына, который незадолго до этого вернулся из армии. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте преступления. После содеянного обвиняемый похитил из квартиры потерпевшей ее мобильный телефон и женскую сумочку с ее личными вещами.





Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый признал частично.





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