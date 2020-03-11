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11 марта,
2020
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Мужчина молотком разгромил технику в томском магазине DNS

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Мужчина вошел в томский магазин бытовой техники и электроники DNS с молотком и разбил им телевизоры, стоящие на витринах. Полиция начала проверку.


Как сообщают в региональном УМВД, в дежурную часть полиции по Кировскому району о случившемся сообщили 10 марта около 09:00.


«Заявитель сообщил, что по улице Красноармейской в магазине DNS мужчина молотком повредил бытовую технику. Для проверки информации незамедлительно выехали сотрудники полиции, которыми установлен предполагаемый мужчина», — говорится в сообщении УМВД.


Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. «По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщает полиция.

Видео: vk.com/publickb18

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