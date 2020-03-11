Мужчина молотком разгромил технику в томском магазине DNS

Мужчина вошел в томский магазин бытовой техники и электроники DNS с молотком и разбил им телевизоры, стоящие на витринах. Полиция начала проверку.





Как сообщают в региональном УМВД, в дежурную часть полиции по Кировскому району о случившемся сообщили 10 марта около 09:00.





«Заявитель сообщил, что по улице Красноармейской в магазине DNS мужчина молотком повредил бытовую технику. Для проверки информации незамедлительно выехали сотрудники полиции, которыми установлен предполагаемый мужчина», — говорится в сообщении УМВД.





Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. «По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщает полиция.