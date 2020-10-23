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23 октября,
2020
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Мужчина блуждал по тайге Томской области неделю, питаясь клюквой

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

50-летний житель поселка Берегаево ушел на болото собирать клюкву и заблудился. Неделю мужчина блуждал по тайге, питаясь собранной ягодой.

Мужчина блуждал по тайге Томской области неделю, питаясь клюквой

Как сообщили в МЧС, 18 октября томич сообщил спасателям, что его брат Александр, живущий в поселке Берегаево Тегульдетского района, два дня назад ушел 16 октября на болото за клюквой и не вернулся.  


В день обращения сотрудники МЧС, полицейские, работники противопожарной службы, волонтеры «Лиза Алерт» сотрудники сельской администрации, родственники и местные жители начали искать потерявшегося мужчину. Поиски не дали результатов, но 22 октября возвращавшийся с рыбалки житель Берегаево встретил в лесу человека, который несколько дней ходит по тайге и не может найти дорогу к дому. Это был Александр, которого искали все эти дни.  

Мужчина был найден примерно в 30 километрах от поселка, — говорится в сообщении. — По ночам он сооружал из подручных материалов место для ночлега, а питался собранной ягодой.

Состояние здоровья Александра удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.

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