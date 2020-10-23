Мужчина блуждал по тайге Томской области неделю, питаясь клюквой

Как сообщили в МЧС, 18 октября томич сообщил спасателям, что его брат Александр, живущий в поселке Берегаево Тегульдетского района, два дня назад ушел 16 октября на болото за клюквой и не вернулся.





В день обращения сотрудники МЧС, полицейские, работники противопожарной службы, волонтеры «Лиза Алерт» сотрудники сельской администрации, родственники и местные жители начали искать потерявшегося мужчину. Поиски не дали результатов, но 22 октября возвращавшийся с рыбалки житель Берегаево встретил в лесу человека, который несколько дней ходит по тайге и не может найти дорогу к дому. Это был Александр, которого искали все эти дни.