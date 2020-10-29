Музей «Следственная тюрьма НКВД» изменил формат акции «Возвращение имен» из-за коронавируса

Массовых мероприятий в Сквере памяти у Камня Скорби 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, проводиться не будет. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

30 октября Томский мемориальный музей будет работать бесплатно (обязательно соблюдение масочного режима и термометрия на входе) с 12:00 до 20:00. Акции «Молитва памяти» и «Возвращение имен» (чтение имен репрессированных, в том числе расстрелянных томичей) из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, пройдут внутри помещений музея и будут растянуты во времени с 16:00 до 20:00.

Акция «Возвращение имен» традиционно проходит одновременно в нескольких десятках городов России и ближнего зарубежья. Обычно она начинается с «Молитвы памяти» — заупокойной службы о безвинно погибших.





Вот как проходила акция в 2018 году: