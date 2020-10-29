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29 октября,
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Музей «Следственная тюрьма НКВД» изменил формат акции «Возвращение имен» из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Массовых мероприятий в Сквере памяти у Камня Скорби 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, проводиться не будет. Такое решение связано с пандемией коронавируса. 

Музей «Следственная тюрьма НКВД» изменил формат акции «Возвращение имен» из-за коронавируса

30 октября Томский мемориальный музей будет работать бесплатно (обязательно соблюдение масочного режима и термометрия на входе) с 12:00 до 20:00. Акции «Молитва памяти» и «Возвращение имен» (чтение имен репрессированных, в том числе расстрелянных томичей) из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, пройдут внутри помещений музея и будут растянуты во времени с 16:00 до 20:00.   

Акция «Возвращение имен» традиционно проходит одновременно в нескольких десятках городов России и ближнего зарубежья. Обычно она начинается с «Молитвы памяти» — заупокойной службы о безвинно погибших. 


Вот как проходила акция в 2018 году:

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Официальный статус этой даты установлен в 1991 году.


За годы сталинских репрессий на территорию Томской области были сосланы сотни тысяч человек (точное число неизвестно). Многие из них погибли в лагерях или были расстреляны.  


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