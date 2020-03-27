Музей славянской мифологии присоединился к акции #скучающийфлешмоб

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Из-за коронавируса культурные места по всей стране, включая музеи и театры, закрыты на карантин. Без посетителей все опустело, и работники начали скучать по посетителям. В соцсетях они организовали флешмоб под хэштегами #никто_не и #скучающийфлешмоб, в котором рассказали, как во время карантина изменилась жизнь культурных заведений. Сотрудники томского музея славянской мифологии тоже решили принять участие в музейном флешмобе и передали эстафету музей истории Томска.

Фото: взято из официальное группы музея славянской мифологии в соцсети "ВКонтакте"

Фото: взято из официальное группы музея славянской мифологии в соцсети "ВКонтакте"

«Салют, друзья!Музею очень не хватает посетителей! Экспонаты пылятся и тускнеют без Вашего внимания 😔 Мы, с удовольствием принимаем эстафету от Красноярского Края и запускаем НАШ Томский #флешмоб «Музей без гостей», — говорится в сообщении официальной странице музея в соцсети «ВКонтакте».



Фото: взято из официальное группы музея славянской мифологии в соцсети "ВКонтакте"

Фото: взято из официальное группы музея славянской мифологии в соцсети "ВКонтакте"

Добавим, что первыми фотографироваться с табличками в пустых залах начали в Красноярском драматическом театре имени А.С. Пушкина, а затем к ним сотрудники музеев, библиотек, кинотеатров и университетов города. Чуть позже флешмоб вышел за рамки Красноярска и охватил и другие города.

Фото: скриншот с инстаграма Красноярского драматического театра