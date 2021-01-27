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27 января,
2021
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Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Первый в стране Центр памяти раскулаченных из томской Палочки погасил большую часть долга за свет. В среду, 27 января, руководитель общественной организации «Живая память Верхнекетья» Ирина Янченко перевела на счет Томскэнергосбыта 143 тысячи рублей. Но «музей кулака-лишенца» еще должен энергоснабжающей организации порядка 10 тысяч рублей — по состоянию на 20 января. 

Фрагмент платежного поручения
Фрагмент платежного поручения

Долг за свет у Центра памяти раскулаченных, который был открыт в конце августа в Верхнекетском районе на деньги президентского гранта, начал копиться с осени. По словам Ирины Янченко, проблема возникла из-за того, что вместо небольшой совхозной конторы с печным отоплением под центр местными властями было выделено двухэтажное здание пустующей 10 лет школы.

Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен
Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен
Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен
Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен

Власти также настояли на установке неэкономичного электрического котла, который каждый месяц расходует электричества на 40 с лишним тысяч рублей. Такие высокие расходы на коммунальные услуги в грант заложены не были, поэтому стал копиться долг. На середину декабря он составлял около 70 тысяч рублей. И Центр оказался на грани закрытия — энергетики предупредили об отключении Центра от электричества. 

Гульнара Корягина и Ирина Янченко, основательницы Центра памяти раскулаченных
Гульнара Корягина и Ирина Янченко, основательницы Центра памяти раскулаченных
Фото: кадр из фильма ТВ2 "Яма"

Основательницы Центра памяти запустили кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе planeta.ru. Рассчитали, что сумма в 130 тысяч рублей покроет и долг, и будущие расходы на свет до февраля. Люди пожертвовали более 158 тысяч. За вычетом 10% комиссионных краудфандинговая платформа перечислила накануне Центру памяти 143 тысячи — их Ирина Янченко сразу же перевела на счет Томскэнергосбыта. Почему за сентябрь, октябрь и ноябрь общий долг Центра за свет составлял около 70 тысяч, а за декабрь и январь «набежало» сразу 80, руководительницы Центра пока не разобрались.

Фрагмент претензии Томскэнергосбыта
Фрагмент претензии Томскэнергосбыта

Пришло заказное письмо от энергетиков, там на 20 января указана претензия на сумму 152 552 рубля, — говорит Ирина Янченко. — Я им позвонила, попросила, чтобы прислали распечатку по месяцам. Потому что суммы не сходятся. К нам представители энергоснабжающей организации приезжают регулярно, проверяют. Счетчик заставили поставить отдельно — сначала он находился в здании, вместе с трансформатором и небольшим распределителем, запирался на ключ. Потом его перенесли в трансформаторную будку в 20 метрах от здания, доступ к нему есть только у электриков из Белого Яра. Я просила их неоднократно — вынесите к нам дубликат счетчика, чтобы мы тоже показания видели. Говорят — вам не надо. Как не надо, если мы деньги платим громадные? При том, что тепла в помещении нет совсем. С начала декабря температура стала опускаться до +3°С.

Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен
Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен
Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен

Сегодня днем Ирине Янченко из асиновского филиала Томскэнергосбыта переслали акты сверки расчетов. Из них выяснилось, что если в октябре и ноябре электроэнергии в Центре памяти потреблялось примерно на 40 тысяч рублей в месяц, то за один декабрь «нагорело» на 73,9 тысячи рублей. То есть почти в два раза больше среднего. 

Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен

Как мне пояснили в асиновском отделении Энергосбыта, за октябрь у нас нагорело 6774 кВт, — говорит Ирина Янченко. — Причем мы полмесяца работали с двумя тенами, а во второй половине подключили третий. И при работе на трех тенах за полный ноябрь у нас вышло меньше — 6039 кВт. Как такое может быть? А уже за декабрь нам насчитали 11 349 кВт. Ровно в два раза больше! Мы бы понимали, что происходит, если бы счетчик был у нас, но счетчик в закрытой трансформаторной будке. Куда допуск имеют только электрики. Мне посоветовали связаться с главным инженером, но рабочий день у него с 8 до 16, так что только завтра будет возможность ему позвонить.

ТВ2 будет следить за развитием ситуации. Напомним, что Центр памяти раскулаченных появился в Палочке в результате двухлетней работы местных жительниц — Ирины Янченко и Гульнары Корягиной. Летом 2018 года в окрестностях села они нашли несколько массовых захоронений спецпереселенцев. Из архивных документов женщины узнали, что в 1931 году сюда, в Верхнекетский район, на баржах с Алтая привезли раскулаченных. К 1933 году из этапа в 7800 человек в живых осталось около 700 — люди умирали от голода, болезней и непосильного труда. Ирина с Гульнарой решили открыть в Палочке мемориал кулаку-лишенцу. Дважды выиграли президентский грант «Живая память 1930-х». При помощи томских поисковиков обозначили границы и привели в порядок места захоронений. Восстановили имена более 1200 семей, переселенных в Палочку. И спустя два года, в августе 2020-го, в рамках гранта открыли в Палочке Центр памяти раскулаченных — с музеем и архивом. В 2020 году Ирина Янченко и Гульнара Корягина стали героинями фильма ТВ2 «Яма. Дорога спецпереселенцев». 

Помочь центру можно, перечислив любую посильную сумму на счет организации:


Номер счета 40703810864000001145

ИНН 7004008148

БИК 046902606

Корр. Счет 30101810800000000606

Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК

РОО "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕРХНЕКЕТЬЯ"


Также можно перевести деньги на карту Сбербанка Ирины Янченко, она привязана к телефону +7 923-403-7102.

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