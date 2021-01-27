Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен

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Первый в стране Центр памяти раскулаченных из томской Палочки погасил большую часть долга за свет. В среду, 27 января, руководитель общественной организации «Живая память Верхнекетья» Ирина Янченко перевела на счет Томскэнергосбыта 143 тысячи рублей. Но «музей кулака-лишенца» еще должен энергоснабжающей организации порядка 10 тысяч рублей — по состоянию на 20 января.

Долг за свет у Центра памяти раскулаченных, который был открыт в конце августа в Верхнекетском районе на деньги президентского гранта, начал копиться с осени. По словам Ирины Янченко, проблема возникла из-за того, что вместо небольшой совхозной конторы с печным отоплением под центр местными властями было выделено двухэтажное здание пустующей 10 лет школы.

Власти также настояли на установке неэкономичного электрического котла, который каждый месяц расходует электричества на 40 с лишним тысяч рублей. Такие высокие расходы на коммунальные услуги в грант заложены не были, поэтому стал копиться долг. На середину декабря он составлял около 70 тысяч рублей. И Центр оказался на грани закрытия — энергетики предупредили об отключении Центра от электричества.

Фото: кадр из фильма ТВ2 "Яма"

Основательницы Центра памяти запустили кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе planeta.ru. Рассчитали, что сумма в 130 тысяч рублей покроет и долг, и будущие расходы на свет до февраля. Люди пожертвовали более 158 тысяч. За вычетом 10% комиссионных краудфандинговая платформа перечислила накануне Центру памяти 143 тысячи — их Ирина Янченко сразу же перевела на счет Томскэнергосбыта. Почему за сентябрь, октябрь и ноябрь общий долг Центра за свет составлял около 70 тысяч, а за декабрь и январь «набежало» сразу 80, руководительницы Центра пока не разобрались.

Пришло заказное письмо от энергетиков, там на 20 января указана претензия на сумму 152 552 рубля, — говорит Ирина Янченко. — Я им позвонила, попросила, чтобы прислали распечатку по месяцам. Потому что суммы не сходятся. К нам представители энергоснабжающей организации приезжают регулярно, проверяют. Счетчик заставили поставить отдельно — сначала он находился в здании, вместе с трансформатором и небольшим распределителем, запирался на ключ. Потом его перенесли в трансформаторную будку в 20 метрах от здания, доступ к нему есть только у электриков из Белого Яра. Я просила их неоднократно — вынесите к нам дубликат счетчика, чтобы мы тоже показания видели. Говорят — вам не надо. Как не надо, если мы деньги платим громадные? При том, что тепла в помещении нет совсем. С начала декабря температура стала опускаться до +3°С.

Сегодня днем Ирине Янченко из асиновского филиала Томскэнергосбыта переслали акты сверки расчетов. Из них выяснилось, что если в октябре и ноябре электроэнергии в Центре памяти потреблялось примерно на 40 тысяч рублей в месяц, то за один декабрь «нагорело» на 73,9 тысячи рублей. То есть почти в два раза больше среднего.

Как мне пояснили в асиновском отделении Энергосбыта, за октябрь у нас нагорело 6774 кВт, — говорит Ирина Янченко. — Причем мы полмесяца работали с двумя тенами, а во второй половине подключили третий. И при работе на трех тенах за полный ноябрь у нас вышло меньше — 6039 кВт. Как такое может быть? А уже за декабрь нам насчитали 11 349 кВт. Ровно в два раза больше! Мы бы понимали, что происходит, если бы счетчик был у нас, но счетчик в закрытой трансформаторной будке. Куда допуск имеют только электрики. Мне посоветовали связаться с главным инженером, но рабочий день у него с 8 до 16, так что только завтра будет возможность ему позвонить.

ТВ2 будет следить за развитием ситуации. Напомним, что Центр памяти раскулаченных появился в Палочке в результате двухлетней работы местных жительниц — Ирины Янченко и Гульнары Корягиной. Летом 2018 года в окрестностях села они нашли несколько массовых захоронений спецпереселенцев. Из архивных документов женщины узнали, что в 1931 году сюда, в Верхнекетский район, на баржах с Алтая привезли раскулаченных. К 1933 году из этапа в 7800 человек в живых осталось около 700 — люди умирали от голода, болезней и непосильного труда. Ирина с Гульнарой решили открыть в Палочке мемориал кулаку-лишенцу. Дважды выиграли президентский грант «Живая память 1930-х». При помощи томских поисковиков обозначили границы и привели в порядок места захоронений. Восстановили имена более 1200 семей, переселенных в Палочку. И спустя два года, в августе 2020-го, в рамках гранта открыли в Палочке Центр памяти раскулаченных — с музеем и архивом. В 2020 году Ирина Янченко и Гульнара Корягина стали героинями фильма ТВ2 «Яма. Дорога спецпереселенцев».

Помочь центру можно, перечислив любую посильную сумму на счет организации:

Номер счета 40703810864000001145 ИНН 7004008148 БИК 046902606 Корр. Счет 30101810800000000606 Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОО "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕРХНЕКЕТЬЯ"

Также можно перевести деньги на карту Сбербанка Ирины Янченко, она привязана к телефону +7 923-403-7102.