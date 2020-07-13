Музей «Профессорская квартира» собирает деньги на ремонт парадной лестницы
Парадную лестницу хотят отремонтировать в доме-музее «Профессорская квартира». Томичи могут помочь проекту.
«Как известно, гордость дома на Кузнецова, 30 (и нашего музея) — парадный ход с чудом сохранившейся деревянной лестницей и фризом в стиле модерн. Наша лестница очень крепкая и прослужит еще долго, но визуально она уже «устала», потускнела и, скажем прямо, нуждается в обновлении», — отметила директор музея Екатерина Кирсанова на своей странице в Фейсбуке.
⠀
По словам Екатерины, сейчас основная задача — очистить лестницу от старой краски и заново покрасить ступени, балясины и перила.
«Заодно отмоем и очистим от позднейших «наслоений» оконные стекла, двери и внутренние стены. Все будет выполнено в строгом соответствии с историческим обликом интерьеров нашего здания — так мы вернем парадной былую эффектность и презентабельность начала XX века», — уточняется в посте.
Желающие помочь могут перевести деньги на карту Сбербанка: 4276 6400 1261 1879 (Екатерина Анатольевна К.). В комментариях при отправке просят указывать назначение платежа, на реставрацию или на краску.
⠀
Задать вопросы по приему платежей других банков и сервисов можно по почте ekirsanova@yandex.ru.
Музей «Профессорская квартира» открылся в Томске осенью 2019 года. Музей располагается в доме архитектора Викентия Оржешко на Кузнецова, 30. В этом доме жили директор Научной библиотеки Вера Наумова-Широких, физик Майдановский, радиофизик Денисов — его сын композитор Эдисон Денисов.
Музей использует не совсем типичную концепцию — все предметы, представленные в «Профессорской квартире», можно потрогать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?