Музей «Профессорская квартира» собирает деньги на ремонт парадной лестницы

«Как известно, гордость дома на Кузнецова, 30 (и нашего музея) — парадный ход с чудом сохранившейся деревянной лестницей и фризом в стиле модерн. Наша лестница очень крепкая и прослужит еще долго, но визуально она уже «устала», потускнела и, скажем прямо, нуждается в обновлении», — отметила директор музея Екатерина Кирсанова на своей странице в Фейсбуке.

⠀

По словам Екатерины, сейчас основная задача — очистить лестницу от старой краски и заново покрасить ступени, балясины и перила.





«Заодно отмоем и очистим от позднейших «наслоений» оконные стекла, двери и внутренние стены. Все будет выполнено в строгом соответствии с историческим обликом интерьеров нашего здания — так мы вернем парадной былую эффектность и презентабельность начала XX века», — уточняется в посте.