Музей геологии, стилизованный под подземелье Кощея, откроют на Алтае в 2022 году

Трехуровневый интерактивный музей геологии «Подземелье Кощея» появится на территории строящегося курорта около Белокурихи, сообщила агентству ТАСС автор проекта, руководитель «Алтайской резиденции Деда Мороза» Олеся Лободина.

«Музей станет новым объектом образовательного туризма. Трехуровневое здание будет имитировать подземное царство Кощея, — отметила Лободина. — В экспозиции музея будут собраны образцы различных ископаемых нашего региона, а знакомство с геологическим богатством края будет осуществляться через интерактивное сказочное шоу. Мы планируем запустить проект в следующем году — июле-августе. В настоящее время уже готов земельный участок».

По ее словам, в музее будут представлены более 200 минералов и горных пород на площади более 400 кв. м на трех уровнях. С учетом уличных террас площадь превысит 550 кв. м, на которых разместятся сувенирная лавка, экспозиционный зал, гримерная, залы для мастер-классов и интерактивного шоу, смотровые площадки, тематические фотозоны. Декорации музея будут воссоздавать атмосферу загадочного, мистического подземного царства Кощея, вход в которое идет через спуск «в недра гор».

«Главной экспозицией музея будет тронный зал и сокровищница героя, а также волшебный портал, через который можно попасть в другую реальность. Одной из форм работ музея станут интерактивные экскурсии, в основу которых лягут знания о геологии края. Фасадные решения предполагают декорирование натуральными привезенными фрагментами горных пород (куски местных скал), а также авторской тематической росписью в виде окаменелых фигур и лиц жадных искателей сокровищ, неведомыми письменами и рисунками фосфорной краской, которые будут в темноте светиться», - подчеркнула Лободина.