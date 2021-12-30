Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Музеи ТПУ приглашают томичей на бесплатные экскурсии
Новости

Музеи ТПУ приглашают томичей на бесплатные экскурсии

ТВ2 ТВ2

Музейный комплекс ТПУ в новогодние выходные откроет свои двери для всех желающих томичей. На экскурсиях можно будет увидеть уникальную коллекцию минералов, побродить по «подземельям» вуза, узнать о его истории и выдающихся ученых.

Так, в музее истории ТПУ (находится на проспекте Ленина, 30) можно увидеть редкие технические приборы начала ХХ века, с которыми работали ученые. Сотрудники музея расскажут о жизни студенчества в то время, покажут зачетки первых студентов-политехников, студенческую форму тех лет. Экскурсии по этому музею пройдут 4, 5, 7 и 8 января в 13.00 и в 15.00 часов.

«Музей ТПУ хранит множество интересных экспонатов. Например, уникальную кружку, сделанную из снаряда, телевизор первого поколения «КВН», макеты автоматической межпланетной станции «Луна-16», бетатрон, макет синхротрона «Сириус», макет досмотрового комплекса ядерного реактора и многое другое», — рассказывают сотрудники комплекса музеев ТПУ.

Коллекцию минералов, собранную геологами вузов в разное время, можно увидеть в горном корпусе ТПУ (Советская, 73), где находится Минералогический музей. Сотрудники музея обещают рассказать интересные истории о камнях, познакомить с их свойствами, в том числе «магическими».

В этом же корпусе располагается кабинет-музей академиков Обручева и Усова. Среди экспонатов — предметы первого декана горного отделения Владимира Афанасьевича Обручева, походное и научное оборудование начала прошлого века, старинные карты и книги.

«Особый интерес представляет оригинальная мебель и предметы профессорского рабочего пространства. Например, проекционный аппарат эпидиаскоп, с помощью которого профессор проводил лекции. В качестве слайдов для проектора Владимир Обручев использовал стеклянные диапозитивы, которые делал сам. В обстановке прекрасного Горного корпуса можно все это увидеть, а также сфотографироваться в кресле знаменитых ученых», — говорят сотрудники музея.

Посетить минералогический музей и кабинет Обручева и Усова можно 4 и 8 января в 13.00 и в 15.00.

Еще одна экскурсия — по одному из самых загадочных корпусов — четвертому корпусу. Ее проведет выпускник ТПУ, исследователь томской архитектуры Артем Дроздов и автор инстаграм-блога «Страсти имперские». Он расскажет о скрытых от глаза прохожего особенностях старинных корпусов ТПУ, подземных ходах, замурованных помещениях, теплоэлектростанции, а также проведет участников по таинственному газовому заводу, который сейчас находится на территории ТЭМЗа. Экскурсия пройдет 7 и 8 января в 12.00 и в 14.00.

Чтобы стать участником экскурсий, необходимо записаться через Direct комплекса музеев в Instagram или позвонить\написать по телефону +7 (953) 929-41-70.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.