Музеи ТПУ приглашают томичей на бесплатные экскурсии

Коллекцию минералов, собранную геологами вузов в разное время, можно увидеть в горном корпусе ТПУ (Советская, 73), где находится Минералогический музей. Сотрудники музея обещают рассказать интересные истории о камнях, познакомить с их свойствами, в том числе «магическими».

В этом же корпусе располагается кабинет-музей академиков Обручева и Усова. Среди экспонатов — предметы первого декана горного отделения Владимира Афанасьевича Обручева, походное и научное оборудование начала прошлого века, старинные карты и книги.

«Особый интерес представляет оригинальная мебель и предметы профессорского рабочего пространства. Например, проекционный аппарат эпидиаскоп, с помощью которого профессор проводил лекции. В качестве слайдов для проектора Владимир Обручев использовал стеклянные диапозитивы, которые делал сам. В обстановке прекрасного Горного корпуса можно все это увидеть, а также сфотографироваться в кресле знаменитых ученых», — говорят сотрудники музея.

Посетить минералогический музей и кабинет Обручева и Усова можно 4 и 8 января в 13.00 и в 15.00.

Еще одна экскурсия — по одному из самых загадочных корпусов — четвертому корпусу. Ее проведет выпускник ТПУ, исследователь томской архитектуры Артем Дроздов и автор инстаграм-блога «Страсти имперские». Он расскажет о скрытых от глаза прохожего особенностях старинных корпусов ТПУ, подземных ходах, замурованных помещениях, теплоэлектростанции, а также проведет участников по таинственному газовому заводу, который сейчас находится на территории ТЭМЗа. Экскурсия пройдет 7 и 8 января в 12.00 и в 14.00.

Чтобы стать участником экскурсий, необходимо записаться через Direct комплекса музеев в Instagram или позвонить\написать по телефону +7 (953) 929-41-70.