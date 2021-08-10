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Главная Новости Мужчину приговорили к обязательным работам за преследование женщины, отказавшейся с ним познакомиться
Новости

Мужчину приговорили к обязательным работам за преследование женщины, отказавшейся с ним познакомиться

ТВ2
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53 минуты назад

Мировой суд признал 37-летнего мужчину  виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Как установили в суде, в ноябре 2021 года, проходя мимо одного из многоквартирных домов Томска, мужчина увидел в окне первого этажа ранее незнакомую женщину. Желая с ней познакомиться, он вычислил номер квартиры и стал ждал ее в подъезде. С собой он взял нож на случай, если она не окажет взаимной симпатии. Когда женщина вышла из квартиры и стала закрывать входную дверь, мужчина схватил ее, закрыл рот рукой, приставил нож к шее и потребовал открыть дверь в квартиру, однако появившаяся на лестничной площадке соседка спугнула злоумышленника. В продолжение своих намерений мужчина продолжил следить за потерпевшей», — говорится в сообщении.

Однако преследовать женщину мужчина не бросил. Через неделю он подошел к ней в сквере возле дома и потребовал идти с ним, иначе убьет, но та направила на подсудимого перцовый баллон. И мужчина скрылся с места преступления.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме. Но так как он привлекался к уголовной ответственности впервые и имел на иждивении малолетнего ребенка, то обвинение «ориентировало суд на назначение наказания в виде обязательных работ».

В итоге суд приговорил мужчину к  наказанию в виде  120 часов обязательных работ. Добавим, что санкция по статье ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) предполагает наказание обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Приговор  вступил в законную силу.



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